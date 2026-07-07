Portugali peatreener lahkub: tundsin end Portugalis alati teretulnuna

2023. aastal Portugali juhendama asunud hispaanlane oli varem öelnud, et plaanib koondise juurest lahkuda pärast maailmameistrivõistlusi, kuna tema leping lõpeb turniiri järel.

"Jah, see oli minu viimane mäng koondise peatreenerina. Olen uhke kõige üle, mida nende aastate jooksul saavutasime. Tundsin end Portugalis alati teretulnu ja hinnatuna ning see on mälestus, mille võtan endaga kaasa kogu eluks," ütles Martinez.

Tema sõnul vajab koondis nüüd uut juhtimist ning Portugali Jalgpalliliidu president Pedro Proenca peaks saama ise järgmise peatreeneri valida.

"See on ühe tsükli lõpp. Soovin tänada presidenti, alaliitu ja kõiki, kes pakkusid mulle ning minu treeneritetiimile suurepärased töötingimused," lisas ta.

Martinezi käe all jõudis Portugal 2024. aasta Euroopa meistrivõistlustel veerandfinaali ning võitis 2025. aastal UEFA Rahvuste liiga.

Tänavusel MM-il lõpetas Portugal K-alagrupis teisena, alistades Usbekistani 5:0 ning mängides viiki Kongo Demokraatliku Vabariigi (1:1) ja Kolumbiaga (0:0). Kaheksandikfinaalis alistati Horvaatia 2:1, kuid seejärel tuli tunnistada Hispaania 1:0 paremust.

Martinez ei nõustunud hinnangutega, et Portugali oleks saatnud ebaõnnestumine.

"Me ei kukkunud läbi. Kaotasime ühele turniiri peamisele soosikule ning sellistes mängudes otsustavad detailid. Ebaõnnestumine oleks see, kui me poleks püüdnud võita, aga meie võitlesime lõpuni," sõnas ta.

Peatreener kaitses ka 41-aastast Cristiano Ronaldot, kelle jaoks jäi Hispaania vastu peetud kohtumine viimaseks maailmameistrivõistluste mänguks.

"Praegu pole õige aeg otsida temas süüd. Cristiano Ronaldo on jalgpalliikoon. Ta andis endast kõik, et täita oma unistus võita maailmameistritiitel. Tema mõju nii väljakul kui ka riietusruumis on hindamatu ning jääb meiega alatiseks," ütles Martinez.