Rimo Hunt: Ronaldo on endiselt Portugali rünnaku võtmemängija

Cristiano Ronaldo on vaatamata vanusele jätkuvalt Portugali koondise rünnaku võtmemängija, leidis Rimo Hunt jalgpallistuudios. Tema sõnul on 41-aastane ründaja kohandanud oma mängu, kuid suudab endiselt otsustada kohtumiste saatuse.

Hunt analüüsis Portugali 2:1 võidumängu Horvaatia üle ning tõi esile, et Ronaldo panus ei seisne enam niivõrd suure töömahu tegemises, vaid õigel ajal õiges kohas olemises.

"Ta teab täpselt, mida ta täna suudab teha ja on seal ründes oma koha peal. Tegelikult on see MM näidanud, et ta on olnud ikkagi väga terav. Need väravad, mis ta on löönud, on kõrgest klassist," ütles Hunt. Tema sõnul oli ka Horvaatia vastu löödud värav hea näide Ronaldo kvaliteedist, sest tegemist oli tehniliselt keerulise olukorraga.

Ekspert märkis, et Ronaldolt ei tasu enam oodata sama palju kaitsetööd kui tema karjääri algusaastatel, kuid see ei vähenda tema väärtust meeskonna jaoks.

"Loomulikult ta ei tee nii palju kaitsetööd, aga võin tuua ka teisi ründajaid, kes samamoodi teevad ründes ainult oma asja ja võib-olla puudutavad palli mängu jooksul vaid mõned korrad. Mida me hindame? Ründajana ta täna ikkagi on omal kohal," sõnas Hunt.

Hunt kiitis ka Portugali peatreeneri Roberto Martinezi, kes vahetas Ronaldo kohtumise lõpuosas välja ning tegi korraga mitu vahetust. Tema hinnangul polnud tegemist emotsionaalse, vaid puhtalt taktikalise otsusega.

"Martinez on väga tubli. Sellist suurkuju hallata, hoida õiget meeleolu ja meeskonna rütmi on väga keeruline. See, et Ronaldo oli oma värava juba ära löönud, andis treenerile rohkem mänguruumi. Tal oli vaja tuua platsile teistsuguseid mängijaid, kes aitaksid keskvälja paremini kontrollida," selgitas Hunt.

Lisaks puudutati stuudios ka kuulujutte, mille kohaselt võib käimasolev MM jääda Ronaldo viimaseks suurturniiriks Portugali koondise särgis. Kuigi ametlikku kinnitust sellele veel pole, peab Hunt sellist stsenaariumi tõenäoliseks.

"Ma kujutaksin teda nelja aasta pärast MM-il ette küll, aga võib-olla juba teises rollis. Mängijana ma usun, et see võiks jääda tema viimaseks suureks tantsuks. Ronaldoga tuleb alati kõike oodata, kuid arvan, et ta on niivõrd suur spordimees, et järgmisel suurturniiril ta enam mängijana kaasa ei löö," ütles Hunt.

Hundi hinnangul näitab Ronaldo senine turniir, et vanusest hoolimata suudab ta endiselt otsustada mänge ja olla Portugali rünnaku keskne lüli. Just seetõttu peab ta legendaarset ründajat koondise jaoks jätkuvalt võtmemängijaks.