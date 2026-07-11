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VAATA OTSE | Eesti golfikoondis mängib koduse EM-i finaalis Iirimaaga

Golf
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Golf

Eesti golfikoondis kohtub Jõelähtmel Estonian Golf & Country Clubis peetava meeskondliku Euroopa meistrivõistluste finaalis Iirimaaga.

Ajaloolise finaalikoha teenis Eesti reedel 5:2 võiduga Prantsusmaa üle. Foursome'ides tõid Eestile võidud Kevin Christopher Jegers ja Markus Varjun ning Mattias Varjun ja Ralf Johan Kivi, üksikmängudes vormistasid finaalipääsu Richard Teder ja Mattias Varjun.

Eesti jõudis meeskondlikul EM-il esimest korda finaali, alistades reedeses poolfinaalis Prantsusmaa 5:2. Foursome'ides tõid Eestile võidud Kevin Christopher Jegers ja Markus Varjun ning Mattias Varjun ja Ralf Johan Kivi. Üksikmängudes kindlustasid finaalipääsu Richard Teder ja Mattias Varjun.

Iirimaa teenis finaalikoha pingelise 4:3 võiduga Itaalia üle.

Golfi meeskondlik EM toimub tänavu 43. korda ning esimese divisjoni turniiril osaleb Euroopa 16 paremat koondist. Eesti teeb kaasa 21. korda. Seni oli koondise parimaks tulemuseks 2024. aastal saavutatud neljas koht.

ETV2 ja ERR-i spordiportaali otseülekanne finaalist algab kell 12.30.

Toimetaja: Anete-Elisabeth Luukas

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12.30
ETV2
Meeskondlikud Euroopa meistrivõistlused golfis

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