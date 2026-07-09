Eesti maastikusõitjad saavutasid Poolas kaksikvõidu

Klassis Enduro savutas Siim Needrit (KTM RFR) viienda ja Rait Tamp (KTM 450 Rally Factory Replica) 17. koha. SSV-de klassis lõpetasid Indrek Reisenbuk / Vaido Kalm (Can-Am Maverick) 16. ja Taavi Raadik / Alar Kulp (Can-Am Maverick X3) 22. kohaga, vahendab Autosport.ee.

Kui Mere (HM7 Proto) on mitmekordne Rallye Breslau võitja, siis Klaasimäele (Selfmade T6) oli see esmakordne osalemine sel võistlusel. 2023. aastal Tuneesia maratonrallil koos Tsupsmaniga klassivõidu saavutanud Klaasimäe ütles, et võrreldes Aafrikas toimunud võistlusega oli Poola ralli rada suhteliselt aeglane. "Rada oli konarlik, auto vedrustus sai korraliku mahvi. Kiiremates kohtades tõusis kiirus 120 km/h-ni, kuid sedagi lühiajaliselt, kõrbesõit on palju kiirem."

Klaasimäe lisas, et ka kaardilugeja töö oli Poolas lihtsam kui Aafrika kõrbes. "Muidugi tuli olla tähelepanelik, kuid sellist olukorda, kus kümned jäljed viivad silmapiirini laiuvates düünides eri suundades, ette ei tulnud. Ma võrdleks Breslau rada olemuselt Männiku karjääriga."

Kõik eelnev ei tähenda võistlus oleks olnud lihtne. "Selle võistluse debütantidena ei olnud me päris kõigeks valmis ja polnud kaasas ka kõiki vajalikke varuosi. Nii juhtuski, et päris õigesti töötava autoga saime sõita viimase katse. Probleeme oli generaatori, siduriga, piduritega ja mitme sõlmega veel."

Klaasimäe lisas, et võistlus algas 40-kraadises kuumas, kuid ilm muutus ja suurem osa sõideti 16-17-kraadises õhutemperatuuris. "Extreme klassi rajal oli offroad'i elemente rohkem kui teistel, kuid maastikusõidu kogemus aitas. Paljudele oli näitek keeruline koht pikem vintsimine 1,5 meetri sügavuses vees, kuid meie offroad'i kogemuse juures ei olnud see midagi erilist."

Breslau maratonrallil läbiti kuue päeva jooksul 1321 kilomeetrit, millest 889 moodustasid lisakatsed.