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Avariiderohke lõpp tõi Kooijle Tour de France'il esimese etapivõidu

Jalgrattasport
Olav Kooij tähistamas oma võitu.
Olav Kooij tähistamas oma võitu. Autor/allikas: SCANPIX/ZUMAPRESS.com
Jalgrattasport

Olav Kooij võitis kolmapäeval Tour de France viienda etapi, edestades grupifinišis Max Kanterit ja Tim Merlieri. Etapi lõppu varjutas viis kilomeetrit enne finišit toimunud avarii, mis lõhestas peagrupi ja mõjutas otsustavalt sprindilahendust.

Avarii järel kaotas Merlier suure osa oma meeskonnakaaslastest ning kollases särgis sõitev Torstein Träen jäi samuti tagumisse gruppi. Üldarvestuse favoriidid Tadej Pogacar, Jonas Vingegaard ja teised jõudsid küll peagrupile lähemale, kuid finišisse saabusid nad 14 sekundit pärast etapivõitjat.

Umbes 20 ratturist koosnenud juhtgrupis alustas Kooij finišiheitlust varakult ning suutis hoida edu lõpuni. Teise koha sai Kanter, kolmanda Merlier. Neljandana lõpetas Huub Artz ja viiendana Jasper Philipsen.

Kooij jaoks oli tegemist karjääri esimese etapivõiduga Tour de France'il. Hooaja alguses haigusega kimpus olnud hollandlane liitus tänavu Decathlon CMA CGM-i meeskonnaga ning teenis tugeva hooaja jätkuna koha ka Touri koosseisus.

Üldarvestuses säilitas liidrikoha Träen, kelle edu teisel kohal oleva Sean Quinni ees on 28 sekundit. Pogacar jätkab neljandana, kaotades norralasele 7.53, kuid edestades sama ajaga lõpetanud Vingegaardi.

Neljapäeval ootab rattureid ees velotuuri esimene tõsine mägikatse Püreneedes, kus marsruuti kuulub ka Col du Tourmalet ning üldarvestuse favoriitide vahel võivad tekkida märksa suuremad vahed.

Toimetaja: Anete-Elisabeth Luukas

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