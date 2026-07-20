Veesaare koduklubi sai vahetustehinguga hinnatud kaitsemängija

27-aastane Dort liitus Hawksiga kolme meeskonna vahetustehingu käigus. Dorti senine tööandja Oklahoma City Thunder sai vastutasuks Hawksi 2031. aasta ja 2032. aasta draft'i teise ringi valikuõigused, lisaks Dallas Mavericksilt nende 2027. aasta draft'i teise ringi valiku.

Hawks sai lisajõudu juurde ka tagaliini, sest Mavericks saatis neile mängujuhi Ryan Nembhardi. Vastupidises suunas liikusid Dallasesse 2024. aasta draft'i esivalik Zaccharie Risacher ja 2027. aasta draft'i teise ringi valikuõigus.

Dorti peetakse NBA üheks paremaks kaitsemängijaks, aga Thunder pidi temast loobuma, et vältida meeskonna palgalimiidi ületamisega kaasnevaid karistusi. "Selle otsuse taga oli puhtalt rahaline pool," selgitas Thunderi peamänedžer Sam Presti. "Lu lahkumine kindlasti mõjutab meie meeskonda, kuid usun, et oleme muutuseks valmis. Cason [Wallace] ja Ajay [Mitchell] peavad nüüd võtma suurema vastutuse," lisas Presti.

Kaheksandat hooaega NBA-s alustav Dort viskas möödunud hooajal Thunderi eest keskmiselt 8,3 punkti ja võttis 3,6 lauapalli. Ülemöödunud hooajal nimetati ta esimest korda NBA sümboolsesse kaitseviisikusse ning aitas ühtlasi Thunderil võita meistritiitli.