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Sebastian Leok ei teeninud Itaalias punktilisa

Motosport
Sebastian Leok
Sebastian Leok Autor/allikas: Karli Saul
Motosport

Motokrossi EMX250 klassi Euroopa meistrivõistluste seitsmes etapp sõideti sel nädalavahetusel Itaalias kõva pinnasega Montevarchi krossirajal. Ainsa eestlasena võistlustules olnud Sebastian Leok rajaga sõbraks ei saanud ja punktilisa etapilt ei teeninud, kokkuvõttes oli ta 29. Järjekordse etapivõidu teenis sarja liider Francisco Garcia.

Itaalia etapile oli EMX250 klassis kohale tulnud vaid 39 võistlejat ja ajasõidus olid kõik koos ühes grupis. Ainsa eestlasena osales etapil Sebastian Leok, kes ajasõidus ringiajaga 1.51,581 19. koha. Kiireima aja sõitis välja Francisco Garcia (1.48,216), vahendab Msport.ee.

Laupäeval peetud esimest võistlussõitu alustas Leok keskpärase stardiga ja oli esimeste kurvide järel 21. Kahjuks võttis sõit kohe halva pöörde, kui Leok kukkus ja langes praktiliselt viimasele kohale. Ta hakkas kohe positsiooni parandama ja paari ringiga tõusis juba 27. kohale. Sealt edasi oli aga ettepoole tulla juba tunduvalt keerulisem.

Sõitjad olid üsna võrdse kiirusega ja ka rada ei pakkunud väga häid möödasõidu võimalusi. Mõne koha võrra suutis Leok veel siiski ettepoole liikuda ja lõpetas 23. kohal.

Esikoha võttis sarja liider hispaanlane Francisco Garcia, teine oli Liam Owens (Austraalia) ja kolmas Bernardo Tiburcio (Brasiilia).

Pühapäeva hommikul peetud teises võistlussõidus tegi Leok sarnase sõidu alguse avasõiduga ja ta oli stardi järel taas punktikoha piiri läheduses. Esimesed ringid liikuski Leok 22. kohal, kuid ettepoole tõusta ei õnnestunud. Kuuendal ringil tegi Leok libedal rajal sõiduvea ja langes 26. kohale. Sõidu teises pooles eestlane oma kohta enam parandada ei suutnud ja finišisse jõudis ta 26. kohal.

Esikoha võttis taas Garcia, teine oli Tiburcio ja kolmas Brando Rispoli (Itaalia).

Etapi kokkuvõttes Leok punkte ei teeninud ja ta sai kirja 29. koha. 50 punktiga tuli esikohale Garcia, teine oli 42 punktiga Tiburcio ja kolmas 32 punktiga Fueri.

Sarja kokkuvõttes on Leok 68 punktiga 18. Liider Garcial on koos 302 punkti, teisel kohal asub 224 punktiga Cannon ja kolmandal kohal 195 punktiga Skovbjerg.

Toimetaja: Siim Boikov

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