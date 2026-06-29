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Rait Ratasepa sõit läbi Euroopa kujunes oodatust keerulisemaks

Jalgrattasport
Rait Ratasepp (kollases)
Rait Ratasepp (kollases) Autor/allikas: Jakob Meier
Jalgrattasport

Ultrasportlane Rait Ratasepp lõpetas oma Euroopa rattaväljakutse 13 päeva, viie tunni ja 38 minutiga. Räpina sadamas paiknenud finišisse jõudis Ratasepp 29. juunil kell 15.38 kohalike spordientusiastide saatel.

Teekonnale jäid 40-kraadised leitsakud, tugevad vastutuuled, ebasoodsatest teeoludest tingitud marsruudimuudatused, kukkumine ja mitmeid päevi sõitu kimbutanud tehnilised probleemid jalgrattaga. Ratasepa eesmärk oli läbida rattal kümne ööpäevaga üle 5000 kilomeetri Portugalist Eestisse. Kuigi ajaline eesmärk jäi täitmata, peab ta oma ettevõtmist siiski õnnestunuks.

"Euroopa sõit osutus Race Across America sõiduga võrreldes oluliselt raskemaks. Suur asustustihedus, küladest ja linnasest läbi sõitmist ei saagi võrrelda USA suurte ja laiade teedega. Samamoodi USA-s ka mägedes on laiad teed, Euroopas aga kitsad ja mäest alla sai sõita ainult piduritega. Lisaks erinesid meeletult riigiti liikluskultuur ja teede kvaliteet," kommenteeris Ratasepp pärast finišikaare alt sõitmist.

Tema sõnul sai juba kolmandal päeval selgeks, et Euroopas kümnepäevasesse ajaraami jõuda ei õnnestu. Seega sai selle eesmärgi mittetäitmisega rahu teha. "Aga isegi niivõrd teadmatusse sukeldudes tuleb eesmärk püstitada, isegi kui töö käigus osutub see teostamatuks. Kui võtta uuesti eesmärk kümne päevaga see distants läbida, tuleks marsruuti oluliselt ümber vaadata. Tehnilised tõrked ei mõjutanud tegelikult tulemust nii suurelt, neid viperusi ikka juhtub ja see on osa tervikust," lisas eestlane.

Ratasepp sai katsumuselt mitu olulist õppetundi. "Need ligi kaks nädalat on õpetanud rohkem, kui ükski planeerimiskoosolek oleks suutnud. Selgeks sai, et sellise ettevõtmise jaoks on tarvis suuremat tiimi, et inimesed jõuaksid end korralikult välja puhata. Samuti ei õigustanud saateautona kasutatud karavan end ei mugavuse ega kulude mõttes. Järgmisteks väljakutseteks on need väärt õppetunnid," kommenteeris Ratasepp.

"Õppisime ka seda, et Euroopas ei piisa ainult heast füüsilisest vormist. Tihe asustus, liiklus, rattateed, teetööd ja erinevad liiklusreeglid tähendavad, et marsruudi planeerimisel tuleb iga detail hoolikalt läbi mõelda. Samas sai kinnitust ka see, et abi on alati lähedal – olgu selleks rattapood või kohalik inimene. Iga kord, kui seda vaja läks, leidus keegi, kes aitas," lisas ta.

"Kuigi seekordne katsumus võttis planeeritust kolm päeva kauem aega, ei vähenda see ettevõtmise erakordsust vähimalgi määral. Vastupidi – just ootamatute olukordade lahendamine, keeruliste oludega kohanemine ja sihikindlus lõpuni minna näitavad, kui tugev sportlane Rait tegelikult on ning kui professionaalselt töötab tema tugitiim," ütles Raitu finišis vastu võtnud rattaretke toetaja, FenixBeti juht Priit Pajumaa.

"Meie jaoks oli selle ettevõtmise toetamine auasi. Just sellised inimesed, kes julgevad unistada suurelt ja seada endale näiliselt võimatuid eesmärke, kannavad edasi väärtusi, mida soovime ka oma ettevõttega toetada. Oleme saanud olla Raidu kõrval mitme erakordse väljakutse juures ning ootame põnevusega, millise pöörase ideega ta järgmisena välja tuleb. Rait väärib siirast tunnustust – suurepärane töö!"

Retke esimesel poolel kujunes suurimaks katsumuseks kiire kohanemine Atlandi ookeani äärsest jahedast kliimast Hispaania sisemaa äärmusliku kuumusega. Kahel korral tuli sõit isegi katkestada, et vältida ülekuumenemist, ning kogu tiim pidi liikvel olles leidma toimivaid lahendusi nii jahutuse, taastumise kui ka tehniliste probleemide jaoks. Ka ülitugevaid vastutuuli ei osanud Ratasepp enne starti ette kujutada.

Pärast Püreneede ületamist võimaldasid jahedamad ööd paremini taastuda, ent kuumuse asemele tulid uued väljakutsed – niiskem kliima, keerukas navigeerimine väikestel teedel ning legendaarsete Alpide tõusude läbimine.

Kogu katsumuse suurima ehmatuse tõi kaasa kukkumine kaheksandal päeval Saksamaal Rosenheimi lähedal. Õnneks pääses ta tõsisematest vigastustest, ent hiljem selgus, et kukkumise käigus oli purunenud tagumise käiguvahetaja kinnitus. Sellest hetkest algas tehniliste viperuste kadalipp.

Kui Saksamaale järgnenud Austria pakkus ratturile häid teeolusid, siis Tšehhi osutus täielikuks vastandiks. Kitsad ja kohati kehvas seisukorras teed, tihe liiklus ning arvukad veoautod muutsid sõidu oodatust palju keerulisemaks. Ka rattatehnika ei olnud enam probleemidest vaba – tagumise jooksu rike jäi püsima ning selgus, et tähelepanu vajab hoopis keskjooks.

Üheteistkümnendal päeval tuli enne Tšehhist lahkumist läbida veel üks ootamatu katsumus. Planeeritud marsruudile jäid ulatuslikud teetööd. Kuigi alguses tundus, et värske asfalt on juba maas, lõppes tee ootamatult lahtise kruusaga. Suurt ümbersõitu polnud mõistlik teha, seega tuli Ratasepal ettevaatlikult läbi ehitusala liikuda.

Poola piiri ületades muutus päev aga otsekui hetkega lihtsamaks. Teed olid märgatavalt paremad ning pärast jalgratta põhjalikku hooldust töötas tehnika taas laitmatult. Poola pakkus kogu retke üht meeldivamat sõidukeskkonda. Pikad metsavaheteed kaitsesid kuuma päikese eest ning valdavalt sile asfalt võimaldas hoida head tempot. Teeolude erinevust ilmestab hästi ka üks võrdlus: kui Tšehhis õnnestus viie tunniga läbida vaid 75 kilomeetrit, siis Poolas sama ajaga koguni 155,6 kilomeetrit.

29. juunil kell 15.38 võtsid Raidu Räpinas vastu kohalikud spordientusiastid, kes saatsid ultrasportlast tema teekonna viimasel kuuel kilomeetril Räpina sadamas paikneva finišikaareni, kus teda võtsid vastu Räpina Spordiklubi liikmed, toetajad ja kaasaelajad ning otseloomulikult perekond. Kokku läbis Rait Ratasepp 5148,4 kilomeetrit 13 päeva, viie tunni ja 38 minutiga.

Toimetaja: Siim Boikov

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