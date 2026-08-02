Eesti ultratriatlonil püstitati uus maailmarekord

Sama võistluse raames peetud 24 tunni rattasõidul läbis ultrasportlane Rait Ratasepp ööpäevaga 801,039 kilomeetrit, ületades maagilise 800 km piiri.

Kahekordsel katkematul ultratriatlonil tuleb sportlasel järjest läbida 7,6 km ujumist, 360 km rattasõitu ja 84,4 km jooksu. Senine maailmarekord kuulus poolakale Robert Karasile, kes läbis distantsi 2019. aastal Leedus ajaga 18:44:38.

30-aastane Heick saabus Eesti ultratriatlonile selge eesmärgiga viia maailmarekord enda nimele. "Olen aastaid süstemaatiliselt töötanud nii oma füüsilise vastupidavuse kui ka iga väikseima detaili optimeerimise nimel. See võistlus on minu seni suurim proovikivi nii sportlasena kui ka inimesena," ütles Heick enne starti. Ta lisas, et valis Eesti ultratriatloni teadlikult, sest Vinni rada on kiire, hea korraldusega ning sobib suurepäraselt rekordite püstitamiseks.

Heick läbis 7,6 km ujumise ajaga 1:53:39. 362,5 km rattasõiduks kulus tal 9:02:25, mis teeb keskmiseks kiiruseks 40,1 km/h. 84,4 km jooksu lõpetas ta ajaga 6:48:07, joostes keskmise tempoga 4.50 min/km.

Eesti ultratriatloni raames toimus ka 24 tunni rattasõit, kus osales võistluse korraldaja, ultrasportlane Rait Ratasepp. Tema eesmärk oli ületada seni alistamatuks jäänud 800 kilomeetri piir. Esimest korda proovis ta seda saavutada eelmisel aastal Vinnis, läbides 24 tunniga 760,11 kilomeetrit. Teise katse tegi ta 2025. aasta novembris Californias toimunud World Time Trial Championships võistlusel, kus tulemuseks jäi 762,8 kilomeetrit. Tänavu õnnestus eesmärk lõpuks täita – keerulistest ilmastikuoludest hoolimata läbis Ratasepp ööpäevaga 801,039 kilomeetrit.

"Juba võistluse algusest oli tunne rattal väga hea ning sain kiiresti aru, et eesmärgi saavutamine on reaalne. Seda, et rekord sünnib sellistes tingimustes, ei osanud aga ette kujutada. Päeval tuli võidelda ligi 29-kraadise kuumuse ja tugeva tuulega, öösel aga korduvate äikesetormide, paduvihma ja külmaga. Kuni 550. kilomeetrini õnnestus mul hoida väga kõrget tempot, kuid viimased tunnid kujunesid tõeliseks ellujäämisvõitluseks. Just need viimased kilomeetrid tuli välja võidelda tahtejõuga, sest eesmärgi täitmisest jäi lõpuks varuks vaid 4 minutit ja 22 sekundit," ütles Ratasepp.