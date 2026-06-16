Ratasepp alustas uue väljakutsega läbida Euroopa jalgrattal kümne päevaga

"Ilmastikuolud on stardipunktis praegu soodsad – siin on küll soe, kuid mitte liigselt palav. Samas on hetkel üsna tuuline ning esimestel tundidel tuleb tõenäoliselt arvestada tugevama külje- või vastutuulega. Mida kaugemale rannikust liigume, seda kuumemaks ilm läheb. Tõenäoliselt juba õhtul või hiljemalt järgmisel päeval maadlen tõsise kuumusega, mis saab kindlasti üheks oluliseks väljakutseks," kommenteeris Rait Ratasepp.

Esimese ööpäeva osas ei tahtnud ta veel liiga täpseid prognoose teha, kuid oli kindel, et jõuab Hispaaniasse ning kui õnnestub esimese 24 tunni jooksul läbida 550-600 kilomeetrit, oleks see väga hea algus. "Plaan ongi esimestel päevadel võimalusel veidi varu tekitada, et hiljem, kui mäed lähevad tõsisemaks ja väsimus hakkab rohkem mõju avaldama, oleks väike puhver," lisas Ratasepp. Tunnen ennast pärast kurnavat autoreisi Portugali taas hästi ning olen saanud tagasi selle tavapärase enesetunde, millega suurtele väljakutsetele vastu minna."

"Meil on pöidlad kõvasti pihus ning oleme ootusärevad, et võtta Rait finišijoonel vastu just kodumaal. Tema ettevõtmine ei ole pelgalt erakordne sportlik väljakutse, vaid inspireeriv näide sellest, kuidas sihikindlus, järjepidevus ja julgus seada endale näiliselt võimatuid eesmärke viivad suurte saavutusteni. Rait on korduvalt tõestanud, et inimvõimete piirid on sageli kaugemal, kui esmapilgul arvata oskame, ning meil on suur au olla selle teekonna toetaja," kommenteeris Ratasepa väljakutse toetaja, FenixBet ja Fenix Casino turundusjuht Marje Braunbrück.

Teekond viib sportlase mitmetele legendaarsetele Tour de France'i, Vuelta a España ja Giro d'Italia tõusudele ning väljakutse kogutõusumeetrite arv ületab isegi maailma ühe raskeima ultrarattasõidu Race Across America ehk RAAM-i näitajad. Euroopa väljakutse kõrgeimad punktid ulatuvad ligi 2500 meetrini, kuid keerukust lisavad kitsad mägiteed, pidevalt muutuv reljeef ja ettearvamatu ilm. Ratasepa marsruut kulgeb läbi Portugali, Hispaania, Andorra, Prantsusmaa, Itaalia, Austria, Saksamaa, Tšehhi, Poola, Leedu ja Läti ning jõuab seejärel Eestisse. Katsumuse ametlik finišiaeg läheb lukku Räpina sadamas.

Võrreldes mulluse RAAM-iga on ettevalmistust ja logistikat seekordseks katsumuseks muudetud. Kui USA-s puudus tiimil matkaauto ning kogu varustus tuli minimaalsena kaasas kanda, siis Euroopas liigub tugitiim koos matkaautoga, mis võimaldab paremini taastuda ja paindlikumalt muutuvatele oludele reageerida. Ratasepa sõnul on seekordne projekt sündinud soovist proovida midagi uut ja veelgi keerulisemat ning arendada neid oskusi ja kogemusi, mida oleks tulevikus vaja juhul, kui ta soovib RAAM-il uuesti starti minna ja seal kiiremini sõita.

Rait Ratasepa teekonda saab reaalajas jälgida siit.