Martin Juga kerkis rallikrossi EM-sarja liidriks

Juga on kogunud kahe etapi kokkuvõttes 46 punkti ja Raag 44, Marko Muru (P-tech Estfighter 2) on 30 punktiga viies. Ungaris saavutas Raag neljanda ja Muru viienda koha, võitis prantslane Valentin Comte (Ligier XC04).

Esmakordselt Nyiradi rajal võistelnud Juga rääkis, et vaatas küll enne võistlust videoid, kuid päriselu osutus ikkagi mõnevõrra erinevaks. "Kõrguste vahe on siin oluline komponent, samuti osutus pinnas mõnevõrra erinevaks. Esimesed treeningud ja esimene eelsõit kulusid puhtalt kohanemiseks," rääkis Juga. "Teises eelsõidus tundsin end enam-vähem koduselt."

Poolfinaalis sõitsid Juga ja Raag koos ning pääsesid vastavalt teise ja kolmandana edasi, võitis Comte. Muru sai teises poolfinaalis ungarlase Adam Kelö Gere (LifeLive TN11) järel teise koha ja pääses samuti finaali. Parima eestlasena finaalis kolmanda kohaga lõpetanud Juga tõdes, et kõrgemale kohale jõudmiseks oleks tulnud muuta rehvitaktikat. "Poolfinaali ja finaali vahel oli lühike ja rehvid ei jahtunud maha. Sõidu käigus kuumenesid need veel ja haardumine halvenes," rääkis Juga.

Klassis Euro RX4 oli Albert Ako Kokk (Renault Clio) Ungaris viies. Võitis poolakas Filip Melon (Peugeot 208). Kokk on kahe etapi järel 33 punktiga neljas. Liider, prantslane Andrea Benezet (Renault Clio) on kogunud 49 punkti.

Rallikrossi Euroopa meistrivõistlused jätkuvad 4. ja 5. juulil Rootsis Höljese rajal.