X!

Roland Kuklane koges Itaalia F4 sarja etapil suurt kuumust ja ebaõnne

Vormelisport
Roland Kuklane
Roland Kuklane Autor/allikas: Erakogu
Vormelisport

Kuulsal Monza ringrajal toimunud Itaalia F4 sarja etapi võistlussõidud lõppesid Roland Kuklasele 16. koha ja kahe katkestamisega.

Rekordilised 49 osavõtjat jagati kvalifikatsiooniks taas kahte rühma ja päris head kiirust PHM Racing võistkonna autol näidanud Kuklane saavutas oma rühmas 11. koha, vahendab Autosport.ee.

"Monza pikkadel sirgetel on hea sõita kiire aeg välja kellegi tuules, aga mina sõitsin päris kvalifikatsiooni lõpus selle aja välja üksi ja seetõttu olin oma kiiruse ja ringiajaga päris rahul," kommenteeris Kuklane.

Kvalifikatsiooni tulemus andis eestlasele 15. stardikoha, aga eelmiselt etapilt teenitud karistuse tõttu pidi ta avasõitu alustama kuus kohta tagapool. Mõnede möödasõitude järel finišeeris Roland esimeses sõidus 16. kohal.

"Karistuse tõttu alustasin esimest sõitu teises kümnes, aga võistluse käigus tegin mitu õnnestunud möödasõitu ja finišeerisin 16. kohal," nentis Kuklane.

Teine võistlussõit ja finaalsõit lõppesid aga eestlasele katkestamistega. Monza peasirge lõpus asuvas šikaanis toimub alati palju rabelemist ja möödasõitude üritusi, mis tihtipeale lõppevad avariidega ning seekord sai šikaan saatuslikuks ka Kuklasele.

"Tegin päris hea stardi, aga juba teisel ringil sõideti mulle selles kurvis mulle tagarattasse, auto sai kannatada ja olin sunnitud katkestama," kommenteeris ta.

Katkestamise tõttu pidi Kuklane startima finaalsõitu, mis sõideti äärmiselt kuumades oludes (varjus oli õhutemperatuur 37 kraadi) alles 32. kohalt, aga vähehaaval tõusis ta hea stardi järel ettepoole, kuniks oli tehnilise rikke tõttu 25. kohalt katkestama.

"Tegin finaalsõidus päris palju möödasõite, aga siis jäi sõit tehnilise rikke tõttu, mis oli eelmises sõidus toimunud avarii tagajärg, pooleli," tõdes Roland. "Monzas jäin kokkuvõttes rahule oma kvalifikatsioonis näidatud kiirusega, aga võistlussõidud on seal alati keerulised ja pealegi veel sellises kuumuses."

Kahe nädala pärast on Kuklane taas stardis Vallelunga rajal, kus toimub samuti F4-autodega sõidetava kolmeetapilise Euro 4 sarja avaetapp.

Toimetaja: Siim Boikov

Samal teemal

vormeliuudised

22:15

Roland Kuklane koges Itaalia F4 sarja etapil suurt kuumust ja ebaõnne

14.06

Hamilton sai Ferraris esimese etapivõidu

12.06

Aron näitas F1 vabatreeningul suurepärast kiirust

12.06

Alpine'i protest tõi Gaslyle Monaco GP poodiumikoha tagasi

07.06

Antonelli jätkas võiduseeriat, Verstappen piirdus ühe ringiga

06.06

Üldliider Antonelli hõivas Monacos parima stardikoha

06.06

Ferrari pealik viidi haiglasse

06.06

Ferrari piloodid olid vabatreeningutel heas hoos

03.06

Ferrari pikendas Charles Leclerciga lepingut

25.05

Russell katkestas ja Antonelli võitis neljanda GP järjest

24.05

Mercedese piloodid korraldasid Kanadas omajagu tulevärki

23.05

Russell alustab Kanada sprindivõistlust esikohalt

06.05

Eesti ringrajasõitjad saavutasid Balti hooaja avaetapil palju esikolmikukohti

03.05

Klaar F1 elektrimootoritest: eks see paraku selline arvutimäng on

03.05

Imelaps Antonelli võitis kolmanda järjestikuse F1 etapi

sport.err.ee uudised

22:35

Bigbank/Kalev täieneb ameeriklasest tagamängijaga

22:15

Roland Kuklane koges Itaalia F4 sarja etapil suurt kuumust ja ebaõnne

22:05

Messi lõi Austriale kaks väravat ja võttis Kloselt rekordi üle Uuendatud

21:45

ETV spordisaade, 22. juuni

21:44

Lehis: olid teatud pinged, seda magusam oli võit Uuendatud

20:58

Rikberg: peame leidma lisakäike juba laagri esimestest nädalatest

20:29

Novosjolov: Lehis on leidnud praegu tee, kuidas olla tipus

19:00

Lõuna-Euroopa kuumalaine muutis Meieri jaoks koduse võistluse raskeks

18:36

Hooaja pooleli jätnud Giacomeli tabas uus tagasilöök

18:03

Leonid Latsepov loobub Birminghami EM-ist

17:36

Volodin võitis täiseduga maleturniiri Roomas

17:12

Endine Wimbledoni meister sai pika võistluskeelu

16:51

Saksamaa algkoosseisu keskkaitsja turniir lõppes varakult

16:15

Rally Estoniale registreerus 53 võistluspaari

15:58

Tallinn premeeris Jefimovat koos teiste tiitlivõistluste medalistidega

loetumad

22:05

Messi lõi Austriale kaks väravat ja võttis Kloselt rekordi üle Uuendatud

06:13

Egiptus avas MM-il võiduarve, Uruguay ja Roheneemesaared jäid viiki

21.06

Yamali ja Oyarzabali turmtuli murdis kiiresti Saudi Araabia vastupanu Uuendatud

21.06

Rannula viis Legia teist aastat järjest Poola meistriks

00:08

Vähemuses lõpetanud Belgia viigistas Iraaniga

03.06

2026. aasta jalgpalli MM-finaalturniiri tulemused ja tabeliseisud

14.05

Jalgpalli MM-finaalturniiri ülekannete ajakava

21.06

Väravavahi ajalooline esitus tõi Curacaole punkti, Jaapan lõi neli väravat

11:01

Taas Poola meistriks tulnud Rannula: elu kõige raskem hooaeg

17:12

Endine Wimbledoni meister sai pika võistluskeelu

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo