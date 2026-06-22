Roland Kuklane koges Itaalia F4 sarja etapil suurt kuumust ja ebaõnne

Rekordilised 49 osavõtjat jagati kvalifikatsiooniks taas kahte rühma ja päris head kiirust PHM Racing võistkonna autol näidanud Kuklane saavutas oma rühmas 11. koha, vahendab Autosport.ee.

"Monza pikkadel sirgetel on hea sõita kiire aeg välja kellegi tuules, aga mina sõitsin päris kvalifikatsiooni lõpus selle aja välja üksi ja seetõttu olin oma kiiruse ja ringiajaga päris rahul," kommenteeris Kuklane.

Kvalifikatsiooni tulemus andis eestlasele 15. stardikoha, aga eelmiselt etapilt teenitud karistuse tõttu pidi ta avasõitu alustama kuus kohta tagapool. Mõnede möödasõitude järel finišeeris Roland esimeses sõidus 16. kohal.

"Karistuse tõttu alustasin esimest sõitu teises kümnes, aga võistluse käigus tegin mitu õnnestunud möödasõitu ja finišeerisin 16. kohal," nentis Kuklane.

Teine võistlussõit ja finaalsõit lõppesid aga eestlasele katkestamistega. Monza peasirge lõpus asuvas šikaanis toimub alati palju rabelemist ja möödasõitude üritusi, mis tihtipeale lõppevad avariidega ning seekord sai šikaan saatuslikuks ka Kuklasele.

"Tegin päris hea stardi, aga juba teisel ringil sõideti mulle selles kurvis mulle tagarattasse, auto sai kannatada ja olin sunnitud katkestama," kommenteeris ta.

Katkestamise tõttu pidi Kuklane startima finaalsõitu, mis sõideti äärmiselt kuumades oludes (varjus oli õhutemperatuur 37 kraadi) alles 32. kohalt, aga vähehaaval tõusis ta hea stardi järel ettepoole, kuniks oli tehnilise rikke tõttu 25. kohalt katkestama.

"Tegin finaalsõidus päris palju möödasõite, aga siis jäi sõit tehnilise rikke tõttu, mis oli eelmises sõidus toimunud avarii tagajärg, pooleli," tõdes Roland. "Monzas jäin kokkuvõttes rahule oma kvalifikatsioonis näidatud kiirusega, aga võistlussõidud on seal alati keerulised ja pealegi veel sellises kuumuses."

Kahe nädala pärast on Kuklane taas stardis Vallelunga rajal, kus toimub samuti F4-autodega sõidetava kolmeetapilise Euro 4 sarja avaetapp.