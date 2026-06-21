Olümpiakomitee teenetemärgi pälvis kuus sporditegelast

Endine odaviskaja, 2019. aasta Doha MM-i hõbemedalist Magnus Kirt tunnistas, et teenetemärgi saamine tuli talle väga suure üllatusena. "Mul on väga hea meel, et minu teod ja saavutused ning panus on kellelegi korda läinud. Praegu teen vaikselt treeneritööd ning loodan, et aitan noortel sportlastel ja tippudel tulevikus veelgi emotsioone ja medaleid tuua," ütles Kirt.

EOK annab teenetemärke välja alates 2006. aastast.

Eesti Olümpiakomitee teenetemärgi pälvisid:

Aivar Tuulberg – Aastakümneid aktiivselt Eesti sporti toetanud ettevõtja Aivar Tuulberg on lisaks ka üks Eesti silmapaistvamaid avamerepurjetajaid. Jahi Katariina II kaptenina on toodud medaleid nii Euroopa meistrivõistlustelt kui maailmameistrivõistlustelt, lisaks on ta tulnud mitmel korral Eesti, Läti, Leedu, Soome meistriks.

Allar Levandi – Levandi sportlaskarjääri tippsaavutuseks oli pronksmedal 1988. aasta taliolümpiamängudel Calgarys. Kui tol medaliööl ei kustunud tuled Eestimaa akendes, siis tänaseni ei ole kustunud spordivaim ka Allari sees. Tema juhtimisel on PAF kujunenud oluliseks partneriks paljudele Eesti spordi- ja kogukonnaalgatustele.

Magnus Kirt – Tõrvast pärit odaviskaja Magnus Kirt jõudis maailma tipus olla lühikest aega, aga sedavõrd säravat, tähelepanu tõmbavat ja dramaatilist lendu on Eesti spordiloost raske leida. Tema sportlaskarjääri tipphetkedeks on MMi hõbemedal 2019. aastal Dohas ning EMi pronksmedal aasta varem Berliinis. Täna tegutseb Kirt usinalt noorte odaviskajate juhendajana.

Merike Õun – Võrumaa spordihingeks peetav Merike Õun on Võrumaa spordiliidu tegevjuht, kes viib liikumisrõõmu tuhandete harrastajateni. Kogenud spordikorraldajana on ta aidanud ellu viia murdmaasuusatamise ning kahevõistluse MK-etappe.

Tõnis Teesalu – Üle 30 aasta Eesti saalihokit vedanud ja ehitanud Tõnis Teesalu ametiajal alaliidu peasekretärina jõudis Eesti meeste koondis 5 korda maailmameistrivõistlustel veerandfinaali. Ta kasvatas 1994. aastal nullist alustanud saalihoki enam kui 1000 harrastajaga spordialaks, mida Eestis teatakse ja tuntakse ning mida mängitakse ka koolides.

Jaan Tults – Üle poole sajandi Eesti sõudmist edendanud Jaan Tults oli nii sportlane, treener, kohtunik kui ka spordijuht. Vahel taustal, vahel eesliinil, aga alati olemas. Ta vedas ikka lubatu välja, andes hindamatu panuse Eesti sõudespordi järjepidevusse ja edusse.