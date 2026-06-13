X!

Galerii: Jõhvi vanglajooksu võitsid Rico Kruus ja Kaisa Kukk

Kergejõustik
Vanglateenistuse jooks Jõhvis, 13.06.2026. Rico Kruus.
Vaata galeriid
176 pilti
Kergejõustik

Jõhvis toimunud Vanglateenistuse jooksu põhidistantsi rada viis Viru vangla juurde, rajale, mida tavaliselt kasutada ei tohi.

Võidu Lääne-Virumaale viinud Rico Kruus sai 8 kilomeetri rajal ajaks 27.44, edestades idavirulasi Aleksandr Patrekinit ja Madis Pärna vastavalt 6 ja 36 sekundiga.

Naistest võidu Ida-Virumaale jätnud Kaisa Kukk sai ajaga 31.17 üldjärjestuses 13. koha. Teine oli Harjumaa esindaja Keistina Dzjuba (33.01) ja kolmas kohalik jooksja Hillevi Velba (33.53).

Hoolimata vihmasest ja jahedast ilmast läbis 8 kilomeetri distantsi 180 jooksjat. Noortejooksudes sai aja kirja 159 jooksusõpra.

Vanglateenistuse jooks oli Ida-Virumaa jooksusarja kolmas etapp. Kaheksaetapilise sarja järgmine osavõistlus on 27. juunil Sillamäe promenaadijooks.

Toimetaja: Rene Kundla

Kergejõustiku uudised

14:15

Galerii: Jõhvi vanglajooksu võitsid Rico Kruus ja Kaisa Kukk

11:52

Ööjooksu Rakveres võitsid Karel Hussar ja Külli Sizask

11:26

Lusti teeb ookeani taga head võistlust

09:11

Allika Inkeri Moser valiti Euroopa parimaks suvealade sportlaseks

12.06

Hudson-Smithi tunnustatakse koduse EM-i eel oma tribüüniga

12.06

Dopingukaristusest naasnud sprinter jooksis läbi aegade viienda tulemuse

12.06

Marleen Mülla sai NCAA meistrivõistluste finaalis 12. koha

12.06

Tatter püstitas TV10 finaalis üheksavõistluse rekordi

11.06

17-aastane ameeriklane alistas Oslos olümpiavõitja, dos Santos Warholmi

11.06

VIDEO | 20-aastane tudeng uuendas tõkkejooksu maailmarekordit

11.06

Pärnu tüdruk püstitas TV 10 finaaletapil vanuseklassi Eesti rekordi

10.06

Hambidge ületas tõkkejooksus 13 aastat püsinud Eesti rekordi

10.06

Dos Santos tögas Warholmi enne Teemantliiga etappi: viha ajab ta hulluks

10.06

Valgas valmistutakse suureks TV 10 sarja finaaliks

10.06

U-20 seitsmevõistluse Eesti rekordi toonud Uusorg valiti kuu sportlaseks

09.06

Valgas selguvad TV 10 Olümpiastarti mitmevõistluse paremad

09.06

Neli Eesti kergejõustiklast võistleb NCAA meistrivõistlustel

09.06

Marleen Ritari ületas poole sajandi vanuse noorterekordi

09.06

Kronbergs jooksis isikliku rekordi

09.06

Filip Ingebrigtsen jätab koduse Teemantliiga etapi vahele

sport.err.ee uudised

17:05

Kaks Eesti rannavollepaari jätkavad Jurmala MK-etappi 12 parema seas

16:50

Lajal kaotas hiinlasele Suurbritannias teist nädalat järjest

16:22

Glinka alistas paarilisega olümpiavõitja ning jõudis ATP turniiril finaali

15:40

Punane latern napsas Floralt viigipunkti

15:06

Taaramäe tegi ülikiirel finaaletapil tööd sprinteri jaoks

14:38

Türgi kapten pakatab enesekindlusest: me hakkame domineerima

14:15

Galerii: Jõhvi vanglajooksu võitsid Rico Kruus ja Kaisa Kukk

13:47

Neymar vaatab avamängu marokolastega kõrvalt

13:12

Suppi jäi Saksamaal teist päeva järjest esimesena pjedestaalilt välja

12:45

Kristal leedukate kurjadest kirjadest: päris äge ju!

11:52

Ööjooksu Rakveres võitsid Karel Hussar ja Külli Sizask

11:26

Lusti teeb ookeani taga head võistlust

10:40

TÄNA OTSE | Šveits alustab tänavust MM-i eelmise korraldaja vastu

10:16

Maailma teine reket sai Queen'sis üllatuskaotuse

09:42

USA loots loodab, et tähtmängija vigastus ei ole tõsine

09:11

Allika Inkeri Moser valiti Euroopa parimaks suvealade sportlaseks

08:32

Inglismaa jalgpallikoondis langes varguse ohvriks

08:05

Mölder ja Tamm pääsesid Vaasas finaali

07:02

USA jalgpallikoondis alustas MM-i suurepäraselt Uuendatud

00:01

Kanada ning Bosnia ja Hertsegoviina pakkusid turniiri esimese viigi Uuendatud

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo