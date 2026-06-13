Galerii: Jõhvi vanglajooksu võitsid Rico Kruus ja Kaisa Kukk

Vanglateenistuse jooks oli Ida-Virumaa jooksusarja kolmas etapp. Kaheksaetapilise sarja järgmine osavõistlus on 27. juunil Sillamäe promenaadijooks.

Hoolimata vihmasest ja jahedast ilmast läbis 8 kilomeetri distantsi 180 jooksjat. Noortejooksudes sai aja kirja 159 jooksusõpra.

Naistest võidu Ida-Virumaale jätnud Kaisa Kukk sai ajaga 31.17 üldjärjestuses 13. koha. Teine oli Harjumaa esindaja Keistina Dzjuba (33.01) ja kolmas kohalik jooksja Hillevi Velba (33.53).

Võidu Lääne-Virumaale viinud Rico Kruus sai 8 kilomeetri rajal ajaks 27.44, edestades idavirulasi Aleksandr Patrekinit ja Madis Pärna vastavalt 6 ja 36 sekundiga.

Jõhvis toimunud Vanglateenistuse jooksu põhidistantsi rada viis Viru vangla juurde, rajale, mida tavaliselt kasutada ei tohi.

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