Galerii: Jõhvi vanglajooksu võitsid Rico Kruus ja Kaisa Kukk
Jõhvis toimunud Vanglateenistuse jooksu põhidistantsi rada viis Viru vangla juurde, rajale, mida tavaliselt kasutada ei tohi.
Võidu Lääne-Virumaale viinud Rico Kruus sai 8 kilomeetri rajal ajaks 27.44, edestades idavirulasi Aleksandr Patrekinit ja Madis Pärna vastavalt 6 ja 36 sekundiga.
Naistest võidu Ida-Virumaale jätnud Kaisa Kukk sai ajaga 31.17 üldjärjestuses 13. koha. Teine oli Harjumaa esindaja Keistina Dzjuba (33.01) ja kolmas kohalik jooksja Hillevi Velba (33.53).
Hoolimata vihmasest ja jahedast ilmast läbis 8 kilomeetri distantsi 180 jooksjat. Noortejooksudes sai aja kirja 159 jooksusõpra.
Vanglateenistuse jooks oli Ida-Virumaa jooksusarja kolmas etapp. Kaheksaetapilise sarja järgmine osavõistlus on 27. juunil Sillamäe promenaadijooks.
Toimetaja: Rene Kundla