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Pea kaotanud Brasiilia nägi sõprusmängus USA-ga kaheksat punast kaarti

Jalgpall
Brasiilia ja USA naiste jalgpallikoondiste mängus pidid pingeid jahutama märulipolitseinikud
Brasiilia ja USA naiste jalgpallikoondiste mängus pidid pingeid jahutama märulipolitseinikud Autor/allikas: SCANPIX/ZUMAPRESS.com
Jalgpall

Järgmisel aastal naiste jalgpalli MM-finaalturniiri võõrustav Brasiilia võttis teisipäeval vastu neljakordse maailmameistri USA ning lahkus väljakult üheksakesi ja 0:1 kaotusega.

Kui eelmise nädala lõpus Sao Paulos toimunud Brasiilia 2:1 võidumängus löödi kõik väravad ära juba esimese veerandtunniga, siis teisipäevases, Fortalezas toimunud kordusmatšis olid pinged laes ja jalgpalli palju mängida ei jõutudki.

Pärast väravateta lõppenud vigaderohket, viie kollase kaardiga avapoolaega keesid brasiillased kodupubliku ees teise poolaja alguses üle. Portland Thornsi ründaja Sophia Wilsoni löök põrkas võõrustajate kaitsjast Isabela Chagasist 63. minutil võrku ja pärast seda saadeti esmalt punase kaardiga ära Brasiilia peatreener Arthur Elias ja mitmed tema taustajõud.

Üleminutitel sai teise kollase kaardi Bia Zaneratto, siis lõi Brasiilia kaitsetäht Tarciane Wilsonit küünarnukiga näkku ja saadeti samuti väljakult ära; päris mängu lõpus said punase kaardi veel pingil olnud Kerolin ja Ludmila. Üle keenud ja kokku kaheksa punast kaarti näinud Brasiilia koondist toodi pärast lõpuvilet rahustama märulipolitsei, kelle saatel kohtunikud väljakult lahkusid.

"Võib öelda, et see oli võitluslik mäng," muigas USA peatreener Emma Hayes kohtumise järel. "Tulla Brasiiliasse ja siin võita on äärmiselt keeruline. Pealtvaatajad loovad tingimused, kus on raske edukas olla, aga olen kindel, et kui järgmisel aastal toimub siin MM, on FIFA meile kõigile seadnud väga selged ootused, kuidas käituda."

"Mul on Brasiilia vastu väga palju austust ja see on kogemus, mida ma ei unusta kunagi. Ma pole kunagi olnud osaline mängus, kus näidatakse kaheksat punast kaarti," ütles Hayes, kes lisas, et leidis pidevate mänguseisakute tõttu pingil endale tegevust veepudeli loopimisega.

"Ma loodan, et järgmisel aastal ei näe MM-finaal selline välja: ma loodan, et mängitakse natuke rohkem jalgpalli," tõdes Lyoniga viiekordseks Prantsusmaa meistriks kroonitud USA poolkaitsja Lindsey Heaps. "Loodan, et siis näeme taas ilusat jalgpalli, sest see oli sootuks teine spordiala. Nad [Brasiilia] on väga hea ja kvaliteetne võistkond, aga minu arust ei peaks jalgpalli niimoodi mängima," lisas ta.

Toimetaja: Anders Nõmm

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