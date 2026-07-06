Lelov: ei imestaks, kui punase kaardi reeglid selle MM-i järel muutuvad

Lelov rääkis Debora Saarnakile, et hoidis Norra ja Brasiilia kaheksandikfinaalis pöialt küll pigem lõuna-ameeriklastele, aga skandinaavlaste võidu vastu ei saa ka olla. "Jalgpallis ja maailmameistrivõistlustel peab olema üllatusi, mis jäävad meelde. Muidu võiks ju teha turniiri 12 võistkonnale, kes üldiselt lõppstaadiumisse jõuavad," sõnas Lelov.

"Norra igal juhul vääris seda, kasutasid oma momendid ära. Brasiilia treener mõtles välja ka hea plaani, kuidas Norrale väravaid lüüa, aga kahjuks ei suudetud ei penaltit ega üks-ühele olukorda ära kasutada. Brasiilia jääb jälle kahe tule vahele. Nad on kogu aeg mänginud selle taktika peale, et lööme alati teistest rohkem ja võidame pallivaldamise pealt, siis nüüd treenerivahetusega taheti mängida konkreetsemat ja distsiplineeritumat jalgpalli. Sellega lõigati samamoodi näppu. Saab huvitav olema, kuidas [Carlo] Ancelotti neli aastat vastu peab. Kui palju ta saab seda taktikaliselt muuta, kuidas kultuuriga oma taktikat kõige paremini välja tuua," lisas Lelov.

Norra superstaari Erling Haaland lõi brasiillastele kaks väravat ning kerkis nendega sel MM-il ühele pulgale Lionel Messi ja Kylian Mbappega, kes on samuti seitse väravat löönud. "Selles mõttes on juba löödud päris palju väravaid, Messi ja Mbappe löövad seitse ja turniir on alles üle poole. Aga et Haaland lööb seitse Norra võistkonna eest, see näitab, et ta peab olema X-faktor. Et ta suudab autsaideri rollis olevat võistkonda vedada ja momendid ära lüüa," ütles Lelov.

Veerandfinaalis kohtub Norra Inglismaaga, kes teenis Mehhiko üle keerulise 3:2 võidu. "Ideaalis võiks Norra võita ja näidata, et väikestes Põhja-Euroopa riikides osatakse ka jalgpalli mängida. Rootsi on läbi aegade seda ka tõestanud, nüüd on Norra kord särada. Norra poolt oleks magus, paljud mängijad mängivad Inglismaal. Ma ei kujuta seda häbi ette Inglismaa suunas, kui nad peaksid kaotama," ütles ekspert.

Marko Lelov ja Debora Saarnak Autor/allikas: ERR

Viimastel päevadel on erilist diskussiooni tekitanud olukord USA koondise ründaja Folarin Baloguni ümber. Ameeriklane tegi mängus Bosnia ja Hertsegoviinaga niivõrd tõsise vea, et kohtunik saatis ta punase kaardiga väljakult, kuid pühapäeva õhtul otsustas FIFA tema ühemängulise keelu tühistada ning USA liider saab kaheksandikfinaalis Belgia vastu ikkagi mängida.

FIFA otsus tekitas ohtralt kriitikat ning esmaspäeval ütles USA president Donald Trump päris otse välja, et helistas FIFA presidendile Gianni Infantinole, et too olukorra üle vaataks.

"Ütlesin, et nad selle üle vaataks, sest ma ei pidanud seda veaks," sõnas Trump."[Balogun] ei teinud midagi valesti. Ta on meie parim mängija ja kohtunik andis talle punase kaardi. Ma ei saanud aru, mida see tähendabki! Ma ei teadnud, et see nii suur asi on. Siis kuulsin, et ta ei saa järgmises mängus kaasa teha. Üks asi on kedagi karistada mängu eest, aga kuidas sa karistad kedagi mängu eest, mis pole veel toimunud? See on ebaõiglane, nii ei saa."

Lelov nägi seda viga oma silmaga. "Staadioni peal ei saanud midagi aru, et seal midagi hullu oleks juhtunud. Oli olukord, kohtunik vilistas ja tõusti püsti. Kui otsus tuli, et minnakse VAR-i vaatama, siis kogu staadion tegi "buu". Ma ei imesta ka, kõik, kes staadionil on, naudivad seda melu. Kui vaatad situatsiooni järgi, siis kindlasti on see viga. Aga see kindlasti ei olnud selline viga, et ta tahtis seda teha," rääkis ta.

"Selles mõttes on see ju pretsedent. See ei ole ju esmakordne: eelmise aasta lõpus, kui Portugal mängis Iirimaaga valikturniiril, siis samamoodi Ronaldo küünarnukilöögiga pidi kolm mängu vahele jätma. Kasutati samuti artiklit 27 mingisugusest distsiplinaarraamatust, et on võimalik karistust kanda tingimisi."

"On võetud samasugune hoiak. Ma üldse ei imesta, kui nelja aasta pärast ongi selline reegel, et punase kaardi kannad ära mängu lõpuni ja kui see polnud tahtlik viga, siis järgmine mäng saad mängida. Igal MM-il ju mingisugused reeglid muutuvad. Mäletame ju Kataris neli aastat tagasi, üleaeg oli ju alati üle kümne minuti," lisaas Lelov.