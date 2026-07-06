Henderson sai Inglismaa võidutähistamisel tõsise vigastuse

Pärast 3:2 võitu Mehhiko üle läksid Inglismaa mängijad Azteca staadionil fännide juurde, et laulda Oasisi lugu "Wonderwall", millest on saanud koondise võidutähistamise traditsioon. Henderson üritas selle käigus hüpata üle reklaamtahvli, kuid libises ja kukkus. Meeskonnakaaslased kutsusid talle kohe arstiabi ning poolkaitsja viidi hiljem väljakult minema.

Inglismaa peatreener Thomas Tuchel kinnitas pärast kohtumist, et tegemist on tõsise vigastusega.

"Ta on praegu haiglas ja tegemist on üsna tõsise vigastusega. Kahju, et selline asi juhtus pärast nii tähtsat võitu. Ma ei tea veel, mis edasi saab," sõnas Tuchel.

Hendersonist sai tänavusel MM-il esimene Inglismaa meesjalgpallur, kes on kuulunud koondise koosseisu neljal MM-i turniiril. Pühapäevases kaheksandikfinaalis ta mänguaega ei saanud, kuid teenis teisel poolajal kollase kaardi pingil olles.

Inglismaa jalgpalliliit teatas, et Henderson jääb ravile Mehhikosse koos ühe koondise töötajaga. Ülejäänud meeskond naaseb treeningbaasi Kansas Citysse.