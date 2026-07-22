Pärast finaali argentiinlastega rüselenud Gavi: nad ei vääri karistust

Pühapäeval New Jerseys MetLife'i staadionil peetud finaalis alistas Hispaania Argentina 1:0. Pärast lõpuvilet puhkes väljakul aga mõlema meeskonna mängijate ja taustajõudude vahel konflikt. Teisipäeval tuli välja, et rahvusvaheline jalgpalliliit (FIFA) on algatanud Argentina koondise suhtes uurimise.

Rüselus sai alguse, kui Argentina kaitsja Nahuel Molina äsas võitu tähistavat Rodrit, misjärel tõukas Leandro Paredes pikali mitu hispaanlast, sealhulgas tiimikaaslastele appi tõtanud Gavi.

21-aastane poolkaitsja ütles Hispaania meediale, et tema ei karistaks argentiinlasi. "Saan aru, et see on noortele halvaks eeskujuks, aga jalgpallil on ka veidi füüsilisem ja vägivaldsem külg," sõnas Gavi. "Kõige loogilisem olnuks [Paredes] juba mängu jooksul väljakult saata. Aga see on lõppude lõpuks jalgpalli osa, sellised asjad juhtuvad."

Argentina mängis finaalis Hispaania vastu oodatult agressiivselt ning poolajapausil sekkunud Paredesele näidati 52. minutil kollast kaarti. Kohtumine läks väravateta viigiseisul lisaajale, aga normaalaja üleminutitel saadeti Enzo Fernandez teise kollase kaardiga platsilt ning Ferran Torres lõi teise lisaaja esimesel minutil otsustava võiduvärava.

Paredes tegi teisipäeval ühismeediasse postituse, milles tänas Argentina koondise fänne. Hispaanlastega tõuklemist ta ei maininud. "Kahjuks ei suutnud me tuua teile seda rõõmu, mida väärite. Aga oleme uhked selle üle, et andsime endast kõik ja viisime oma lipu taas maailma tippu," kirjutas kodumaal klubijalgpalli mängiv poolkaitsja. "Kõik mängijad, kes selle särgi selga tõmbasid, võitlesid mängu viimase sekundini. Mul on au, et olin osa parimast koondisest Argentina ajaloos."