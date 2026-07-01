MM-il näidati taas punast kaarti uue suu katmise reegli rikkumise eest

2026. aasta jalgpalli MM-il eemaldati juba teine mängija Rahvusvahelise Jalgpalliliidu (FIFA) uue suu katmist puudutava reegli rikkumise etõttu, kui Ecuador kaotas Mehhikole 0:2 ja langes turniirilt välja.

Punase kaardi sai Ecuadori keskkaitsja Piero Hincapie, kes kattis lisaajal käega suu, rääkides Mehhiko ründaja Santiago Gimeneziga. Sloveenia kohtunik Slavko Vincic ei märganud olukorda esialgu, kuid muutis otsust pärast videokohtunike (VAR) soovitust ning näitas Hincapiele punast kaarti.

Hincapie on teine mängija, kes on tänavusel MM-il eemaldatud uue reegli alusel. Esimesena sai samal põhjusel punase kaardi Paraguay koondise ääremängija Miguel Almiron, kes saadeti väljakult ära alagrupimängus. Paraguay võitis kohtumise siiski 1:0.

Möödunud nädalal tekitas reegel palju kõneainet, kui Inglismaa poolkaitsja Jude Bellingham kattis vestluse ajal Ghana mängija Jordan Ayewga samuti suu, kuid kohtunik talle punast kaarti ei näidanud.

FIFA kohtunike juhi Pierluigi Collina sõnul on mängijatel lubatud suu kinni katta tavapäraste või sõbralike vestluste ajal. Punase kaardi võib aga tuua olukord, kus suu varjatakse vastasseisu või konflikti käigus.

Uus reegel kinnitati aprillis FIFA Nõukogu erakorralisel koosolekul. Gianni Infantino on varem öelnud, et sellistes olukordades peaksid kohtunikud lähtuma eeldusest, et mängija võis öelda midagi, mida ei oleks tohtinud.

Reegli kehtestamisele eelnes veebruaris palju tähelepanu pälvinud juhtum, kui Gianluca Prestianni kattis Vinicius Juniorga vesteldes särgiga oma suu. Hiljem määrati Prestiannile homofoobse käitumise eest kuuemängulise võistluskeelu.