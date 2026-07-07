Prantsusmaa kaebas Olise kollase kaardi FIFA-le edasi

Prantsusmaa jalgpalliliit on esitanud FIFA-le apellatsiooni, et tühistataks Michael Olise kaheksandikfinaalis saadud kollane kaart.

Olise teenis hoiatuse laupäevases kohtumises Paraguay vastu pärast vahejuhtumit poolkaitsja Matias Galarzaga. Telekorduste põhjal haaras prantslane vastast särgist, kuid ei tabanud teda peaga, kuigi Galarza kukkus olukorra järel murule näost kinni hoides.

Prantsusmaa kohtub neljapäeval MM-i veerandfinaalis Marokoga. Kui Olise peaks selles mängus saama veel ühe kollase kaardi, jääks ta võimaliku poolfinaali kõrvale.

The Athleticu teatel ei ajendanud Prantsusmaad apellatsiooni esitama USA hiljutine edukas vaie ründaja Folarin Balogun punase kaardi tühistamiseks. FIFA rahuldas USA apellatsiooni ning tühistas Bosnia ja Hertsegoviina vastu saadud punase kaardi.