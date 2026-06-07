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Sõpruskohtumine Portugali ja Tšiili vahel kujunes kähmluseks

Jalgpall
Rafael Leao ja Ivan Roman läksid sõprusmängus kähmlema
Rafael Leao ja Ivan Roman läksid sõprusmängus kähmlema Autor/allikas: SCANPIX/EPA
Jalgpall

Jalgpalli MM-iks valmistuv Portugali koondis teenis laupäeval kodumurul võidu, kui alistas Tšiili 2:1. Kohtumine kujunes aga tuliseks ning mõlemad meeskonnad mängisid teise poolaja kümnekesi.

Lissabonis toimunud kohtumises oli mõlemal meeskonnal avapoolajal võimalusi, aga väravat ei sündinud. Pinget oli õhtus aga omajagu ning poolaja lõpus läksid meeskonnad tõuklema ja konflikt päädis kahe punase kaardiga, kui Portugali ründaja Rafael Leao virutas Tšiili kaitsjale Ivan Romanile vastu nägu.

Portugal läks 20 mängijaga toimunud teisel poolajal 58. minutil juhtima, kui Goncalo Guedes tabamuseni jõudis. 75. minutil tegi skoori ka Bruno Fernandes ja kuigi külalised vähendasid üleminutitel Lucas Cepeda väravast vahet, teenis Portugal kodumurul 2:1 võidu.

Portugal mängib järgmisel nädalal algaval MM-il K-grupis Kongo, Usbekistani ja Colombiaga. Enne seda peab 2016. aasta Euroopa meister veel mängu Nigeeriaga. Tšiili MM-ile ei pääsenud.

USA-d esindav, kuid Inglismaal sündinud Antonee Robinson lõi Chicagos toimunud mängus Saksamaale suurepärase värava, aga sakslased teenisid Kai Havertzy ja Leroy Sane tabamustest siiski 2:1 võidu. Mõlema jaoks oli see viimane mäng enne maailmameistrivõistlusi, Saksamaa mängib E-grupis ja USA D-grupis.

Inglismaa koondis läks Tampas vastamisi Uus-Meremaaga ning teenis võidu, aga ei suutnud Harry Kane'i 45. minuti väravast enamat. Inglased kohtuvad enne MM-i veel Costa Ricaga, maailmameistrivõistlustel kohtutakse L-grupis Horvaatia, Ghana ja Panamaga. Kolmandat korda peale pääsenud Uus-Meremaa mängib G-grupis Belgia, Egiptuse ja Iraaniga.

Belglased jätkasid seejuures oma viimases sõprusmängus vinges hoos, kui lõid Tuneesiale viis vastuseta väravat. Leandro Trossard avas 28. minutil arve, teisel poolajal said jala valgeks veel Charles De Ketelaere, Kevin De Bruyne, Dodi Lukebakio ja Nicolas Raskin.

Valitsev maailmameister läks Texases vastamisi Hondurasega ja sai Lautaro Martineze ja Giuliano Simeone väravatest 2:0 võidu. Argentina on võitnud kõik kolm seni toimunud maavõistlust, enne MM-i kohtutakse veel Islandiga. J-grupis kohtuvad argentiinlased Austria, Alžeeria ja Jordaaniaga.

Viiekordne maailmameister Brasiilia oli samuti võidukas, alistades Clevelandis Egiptuse 2:1. Bruno Guimaraes viis brasiillased seitsmendal minutil juhtima, aga Mostafa Ziko viigistas juba neli minutit hiljem seisu. Väravalisa tuli oodata teise poolaja seitsmenda minutini, mil Endrick Brasiilia lõplikult juhtima viis. Brasiilia mängib MM-il C-grupis Maroko, Haiti ja Šotimaaga.

Jalgpalli MM-i avamäng toimub neljapäeval, 11. juunil, kui Mehhiko võõrustab legendaarses Estadio Aztecas Lõuna-Aafrika Vabariiki. Kohtumise otseülekanne algab kanalil ETV kell 21.35.

Toimetaja: Kristjan Kallaste

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