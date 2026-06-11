VIDEO | 20-aastane tudeng uuendas tõkkejooksu maailmarekordit

Auburni ülikoolis tudeeriv Tharp ületas legendaarsel Eugene'i kergejõustikustaadionil eeljooksus finišijoone ajaga 12,75, millega lihvis kaasmaalase Aries Merritti 2012. aastal püstitatud maailmarekordilt 0,05 sekundit maha. Kõigi aegade edetabeli kolmandal real asetseb Grant Holloway (12,81), kelle nimele kuulus enne Tharpi uskumatut tulemust NCAA rekord tulemusega 12,98.

"Vannun, et ei üritanud seda teha!" naeris tõkkejooksja. "Teadsin, et selline tulemus on mul jalgades olemas. Aga ma poleks enne võistlust ennustanud, et see niimoodi ära tuleb Viimased kolm tõket olid rabedad, aga tundsin, et liigun päris kiiresti. Arvasin, et tuleb 12,97 või 12,98, aga tulemust nähes olin sõnatu."

110 meetri tõkkejooksu finaal toimub Eesti aja järgi öösel vastu laupäeva. "Keskendun sellele, mis ees ootab. Pean selle võistluse ikkagi paari päeva pärast lõpetama ka, keskendun sellele," sõnas tunamullu U-20 maailmameistriks tulnud Tharp.

NCAA meistrivõistlustel osaleb ka neli Eesti sportlast. Illinois' ülikooli esindav Andreas Hantson kogus kümnevõistluse avapäeval 3950 punkti, millega jätkab 12. kohal. Teivashüppaja Marleen Mülla (South Dakota) võistleb öösel vastu reedet, mitmevõistleja Liisa-Maria Lusti alustab reede hilisõhtul seitsmevõistlust ning kolmikhüppaja Viktor Morozov võistleb öösel vastu laupäeva.