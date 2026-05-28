Eesti noortekoondis lõi kodusel EM-il värava ka Horvaatiale

Turniiri esmaspäevases avamängus Hispaaniale 1:4 kaotanud Eesti auvärava lõi neljapäevase kohtumise viimasel minutil Aston Visse, kes võttis enne täpset lööki palli ära Müncheni Bayerni kaitsjalt Filip Pavicilt.

Enne seda jõudis Horvaatia lüüa kolm väravat, kui Nik Žužic sahistas Eesti väravavahi Harly Ollini võrku 2. ja 35. minutil ning kümme minutit pärast teise poolaja algust saatis Ollini selja taha täpse penalti Jona Benkotic.

Oma turniiri avamängus 0:2 Belgiale kaotanud Horvaatial on tabelis kolm punkti, nagu ka Belgial ning täiseduga jätkab neljapäeval 1:0 võidu saanud Hispaania. Eesti noortekoondis kohtub A-grupi viimases mängus 31. mail kell 14.30 rahvusstaadionil Belgiaga.