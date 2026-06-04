Itaalia penaltid A. Le Coq Arenal olid täpsed ja tasuks finaalikoht

Itaalia ja Hispaania mängu normaalaeg lõppes A. Le Coq Arenal 1:1 viigiga. Federico Croci viis Itaalia 42. minutil penaltist juhtima ja Mikel Urrestarazu viigistas 78. minutil.

Seejuures oli Hispaanial võimalus hoopis ise lüüa mängu avavärav, aga Christian Imga eksis 29. minutil penaltil. Hispaanlased olid kehvemad ka mängujärgsetel penaltitel, sest neljast mehest eksis kaks.

Itaalia U-17 koondis jõuab selle vanuseklassi EM-finaali teist korda viimase kolme aasta jooksul. Kahe aasta eest Küprosel toimunud turniir kulmineerus ka tiitliga.

Seekord tuleb esikohamatšis astuda vastu Belgiale.