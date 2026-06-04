Belgia jalgpallinoored noppisid Kadriorus finaalipileti

Eestis jätkuvatel jalgpalli kuni 17-aastaste Euroopa meistrivõistluste finaalturniiril jõudis esimesena finaali Belgia, kes oli üle Prantsusmaast 2:1.

Belgia asus 25. minutil Jayden Onia Seke tabamusest juhtima ja 52. minutil suurendas eduseisu Ilyas Benktib. Prantsusmaa vähendas tänu Arone Gadoule 64. minutil vahet, kuid enamaks nad suutelised ei olnud.

Belgia tegi seejuures Kadrioru staadionil vaid kolm pealelööki ja neist kaks raamidesse. Prantsusmaa proovis koguni 21 korda ja neid ei aidanud ka seitse lööki raamidesse. Prantslased hoidsdi ka 63 protsenti ajast palli.

Belgia jalgpallikoondis pääses selle vanuseklassi finaali esimest korda. Esikohamatšis tuleb neil kohtuda kas Itaalia või Hispaaniaga.

Jalgpalli U-17 vanuseklassi EM toimub Eestis 25. maist 7. juunini. Võõrustajad jäid A-grupis viimasteks: Hispaaniale kaotati 1:4, Horvaatiale 1:3 ja Belgiale 0:1.