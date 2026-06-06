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Narvas jäi poolmaraton pommikahtluse tõttu ära

Kergejõustik
Jooksmine
Jooksmine Autor/allikas: 995645/Pixabay
Kergejõustik

Laupäeval pidi Narva Linna Jooksu raames selguma Eesti meistrid poolmaratonis, kuid võistlus jäi pommikahtluse tõttu ära.

Poolmaraton pidi algama laupäeval kell 10 jõeäärselt Joaoru puhkealalt. Enne seda sai politsei vihje pommikahtluse kohta. "Meil ei olnud õigust starti anda," ütles jooksu peakorraldaja Mati Lilliallik Delfi Spordile.

"See rajaosa oli poolmaratoni jaoks väga oluline osa. Sealt ümbert ei olnud võimalik jooksu viia. See oli ainuvõimalik otsus [jooks tühistada], et osalejaid mitte ohtu panna," selgitas Lilliallik.

Delfi andmeil leiti ühelt pargipingilt kahtlane väike kott, mida pommirühm hakkas kontrollima. Hiljem teatas päästekeskus, et ohtu ei olnud ning leitud kahtlasest kotist avastati isiklikud asjad.

Võistluse korraldajad teatasid keskpäeva paiku ühismeedias, et poolmaratoni järel kavas olnud 5 km jooks algab plaanipäraselt kell 13.00.

Toimetaja: Henrik Laever

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