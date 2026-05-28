Narva Linna Jooksul selguvad ka veteranide Eesti meistrid

Lisaks sellele, et kroonitakse Eesti meistrid absoluutarvestuses, saavad sama võistluse raames esmakordselt Eesti meistrivõistluste medalid kaela ka veteranide vanuseklasside jooksjad, teatas Eesti Kergejõustikuliit.

Eesmärk on aidata kaasa jooksmise populariseerimisele ka 35+ vanuseklasside harrastajate seas ning tunnustada sportlasi, kes jätkavad aktiivset liikumist ja võistlemist igas vanuses. Vanuseklasside arvestus annab võimaluse võidelda Eesti meistritiitlite nimel ka neil, kelle jaoks absoluutklassi konkurents ei ole enam peamine motivatsioon.

Eesti Kergejõustikuveteranide Assotsiatsioon (EKVA) autasustatab kolme paremat naist ja meest vanuseklassides M/N35 – M/N40 (35-44), M/N45 – M/N50 (45-54), M/N55+ (55+).

Start antakse 6. juunil kell 10:00 Narva Joaoru puhkealal ning kõik veteranid stardivad koos üldstardiga. Vanuseklasside grupeerimine on paika pandud vastavalt varasemate aastate statistikale, arvestades erinevate vanusegruppide osalejate hulka.

