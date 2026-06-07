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Narva viie kilomeetri distantsil võidutsesid Annus ja Artamonova

Kergejõustik
Narva Linna Jooksu esikolmik (vasakult): Franko Reinhold, Oliver Annus, Riho Kirsipuu
Narva Linna Jooksu esikolmik (vasakult): Franko Reinhold, Oliver Annus, Riho Kirsipuu Autor/allikas: Narva Linna Jooks
Kergejõustik

Narva Linna Jooksu teisel võistluspäeval võttis viie kilomeetri jooksust osa üle 1100 jooksja, võidu teenisid Oliver Annus ja Aleksandra Artamonova.

Meestest tuli võitjaks Oliver Annus Sparta spordiseltsist ajaga 15 minutit ja 48 sekundit. Teise koha saavutas Franko Reinhold ajaga 16.11 ning kolmandaks tuli Riho Kirsipuu Sparta spordiseltsist (16.34).

Naiste arvestuses võitis esikoha Aleksandra Artamonova Sillamäe spordiklubist Sventa ajaga 19.17, teiseks tuli Olga Andrejeva (19.26) ning kolmandaks Karmel Virkus (20.02).

Reedel peeti Narvas ajalooline maanteemiili jooks, milles neli naist alistasid seni püsinud Eesti rekordi. Võidu ning uue rahvusrekordi sai Laura Maasik (4.47,1). Laupäeval toimuma pidanud poolmaraton jäi aga pommikahtluse tõttu ära, kuid hiljem selgus, et ohtu õnneks siiski ei olnud.

Toimetaja: Kristjan Kallaste

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