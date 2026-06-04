Reali presidendikandidaat lubas palgata Haalandi, Man City kaalub kohtuteed

Madridi Reali jalgpalliklubi presidendiks kandideeriv Enrique Riquelme teatas kolmapäeval, et kui võidab valimised, siis toob meeskonda Norra väravamasina Erling Haalandi. Norralase praegune koduklubi Manchester City kaalub Riquelme väidete pärast kohtusse pöördumist.

Reali praegune president Florentino Perez oli esimest korda ametis aastatel 2000 kuni 2006 ja alustas oma teist ametiaega 2009. aasta suvel. Kuni tänavuse aastani ei olnud Perezel valimistel ühtegi vastaskandidaati, kuid maikuus teatas taastuvenergia ettevõtte Cox Energy asutaja, 37-aastane Riquelme, et pürgib Reali presidendiks.

Kuigi Hispaania meedia sõnul on Perez selge soosik ka tänavustel valimistel, siis Riquelme on kasutanud oma võiduvõimaluse suurendamiseks valimiskampaania jooksul võtteid, mis tõid aastaid tagasi Perezele valimisvõidu.

Kui Perez kandideeris presidendiks esimest korda 2000. aastal, siis lubas ta võidu korral tuua Reali toona igipõlise rivaali Barcelona hingekirja kuulunud Luis Figo ning kui Perez võitiski, siis tegi ta lubatu teoks. Riquelme on viimase nädala jooksul korduvalt vihjanud, et tal on juba olemas kokkulepe kahe tippmängijaga, kes liituvad Realiga, kui ta peaks valimised võitma.

Kolmapäeval esines Riquelme Hispaania telesaates El Hormiguero ja väitis, et tema võidu korral täiendatakse Reali rivistust Manchester City mängijate Erling Haalandi ja Rodriga.

"Haalandi lepingus on väljaostuklausel ja ta soovib Realiga liituda," ütles Riquelme ja esitles seejärel Reali särki, millel oli Haalandi nimi ja number. Ta lisas, et kui tal ei õnnestu oma lubadust täita, siis tagastab ta 100 000 Reali liikmele nende järgmise hooaja liikmemaksu.

Haalandi isa, endine tippjalgpallur Alf-Inge ja väravamasina agent Rafaela Pimenta edastasid seepeale jalgpalliajakirjanikule Fabrizio Romanole ühisavalduse, milles eitasid kokkulepet Realiga: "Need jutud on küll väga lõbusad, kuid ei vasta tõele. Soovime mõlemale presidendikandidaadile edu."

Neljapäeval reageeris Riquelme väidetele Haalandi tööandja Manchester City. "Hispaanias levivad kuulujutud Erling Haalandi tuleviku kohta ei vasta tõele. Sellise stsenaariumi realiseerumine on välistatud ning tema lepingus ei ole väljaostuklauslit. Kaalume õiguslikke samme seoses meie mängija nime ja kuvandi kasutamisega sellisel viisil," kommenteeris klubi kõneisik.

Riquelme avaldas telesaates ühtlasi, et tema võidu korral ei saa Jose Mourinhost järgmine Reali peatreener. Pereze vastaskandidaat on oma valimiskampaania jooksul andnud mõista, et tema esimene valik oleks endine Liverpooli peatreener Jürgen Klopp.

Reali presidendivalimised toimuvad sel pühapäeval, 7. juunil. Oma hääle saavad kandidaatidele anda veidi alla 100 000 Reali liikme.