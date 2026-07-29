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Operatsioonil käinud Rodri pikka taastumisperioodi ei vaja

Jalgpall
Rodri
Rodri Autor/allikas: SCANPIX/Alamy
Jalgpall

Jalgpalli MM-finaalturniiri parimaks mängijaks valitud hispaanlane Rodri käis seljavigastuse tõttu operatsioonil, kuid ei pea koduklubi Manchester City teatel liiga pikka vigastuspausi tegema.

30-aastane keskväljamaestro tegi Põhja-Ameerikas toimunud MM-il ülimalt soliidse turniiri, mille eest pälvis kuldse palli ehk turniiri parima mängija auhinna. Pärast turniiri lõppu selgus aga, et ka varasemalt vigastustega kimpus olnud hispaanlane peab seljaprobleemi tõttu operatsioonilauale heitma.

Teisipäeval kinnitas Manchester City uus peatreener Enzo Maresca, et 2024. aastal maailma parimaks mängijaks valitud Rodri käis operatsioonil, kuid ei vaja pikka taastumisperioodi. "Ta vajab puhkust, veidike taastumist ning siis ta liitub meiega," sõnas Maresca.

Rodri alustas profikarjääri Villarrealis ning siirdus seejärel Madridi Atleticosse, kellega võitis muuhulgas Tallinnas UEFA superkarika. 2019. aastal kolis ta Manchesteri, aga sel suvel on hispaanlase ümber kõlanud ohtralt kuulujutte ning eriti seostatakse teda oma endise koduklubi linnarivaali Madridi Realiga.

"Suurte mängijate kohta kuuleb pidevalt spekulatsiooni, ma selle pärast ei muretse," sõnas City peatreener Maresca. "See on tavaline, eriti kuna ta tuli ka maailmameistriks ja on üks maailma paremaid mängijaid. Iga klubi tahaks Rodrit, ta on tipptasemel mängija."

Manchester City alustab 1. augustil Aasia turneed, kui Hongkongis minnakse vastamisi Milano Interiga. 5. augustil mängitakse Lõuna-Koreas kohaliku liiga tähtedega ning 9. augustil minnakse vastamisi Madridi Atleticoga. Kui Rodri pikka taastumist ei vaja, võiks ta naasta platsile 16. augustil, mil City kohtub Inglismaa superkarikamängus Londoni Arsenaliga. Nädal pärast seda võõrustatakse Premier League'i avamängus Bournemouthi.

Toimetaja: Kristjan Kallaste

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