Man City tegi rekordilise ostu

Kuigi klubid ei avalikustanud ülemineku rahalist poolt, siis briti meedia teatel oli tehingu koguväärtus 116 miljonit naela, mis teeks temast kõigi aegade kalleima briti mängija.

2023. aastal ostis Madridi Reali ründava poolkaitsja Jude Bellinghami, kelle eest tasuti Dortmundi Borussiale 115 miljonit naela.

"23-aastane Anderson mängib praegu Inglismaa koondisega maailmameistrivõistlustel ja on läbinud Kansasses meditsiinilise ülevaatuse," teatas Manchester City avalduses. "Ülemineku formaalsused vormistatakse pärast tema naasmist Inglismaale."

See tehing teeb Andersonist ühtlasi ka Manchester City kalleima ülemineku. 2021. aastal maksti Aston Villale teise inglase Jack Grealishi mängijaõigust eest sada miljonit naela.

Newcastle Unitedi akadeemiast sirgunud Anderson liitus Nottingham Forestiga 2023. aastal. Ta on mänginud selle klubi eest kõigi võistlussarjade peale 92 kohtumist, löönud kuus väravat ja andnud 11 resultatiivset söötu.

Keskväljakumängija on tuntud oma hea energia ja taktikalise vastu poolest. Samuti on Anderson jalgpalliekspertide sõnul töökas, hea vastase survestaja ja palli tagasivõitja, aga samuti rünnakute avaja.

Manchester Citys algab sel suvel suus ajastu, sest senine peatreener Pep Guardiola taandus ametist ja tema asemele asub seni Chelseat juhendanud Enzo Maresca.