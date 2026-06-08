Perez jätkab Madridi Reali presidendina, Mourinho naaseb peatreeneriks

Valimiskampaania käigus lubas Perez Madridi Reali uueks peatreeneriks Jose Mourinho, kes töötas klubis ka 2010-2013 aastatel. Samuti lubas ta teha 150 miljoni euro suuruse rekordilise mängijaostu.

"See on olnud Real Madridi jaoks suurepärane päev. Oleme saavutanud klubi valimiste ajaloos paremuselt teise tulemuse," sõnas Perez pärast võitu.

Perezi vastaskandidaat Enrique Riquelme keskendus kampaanias liikmete suuremale kaasamisele ning lubas rajada Valdebebase treeningkeskusesse uued spordi- ja vabaajakompleksid. Samuti kritiseeris ta Perezi plaani luua tütarettevõtte, mis võimaldaks välisinvestoritel omandada 5% klubist. Riquelme sõnul soovib Perez niimooid klubi erastada.

Perez kuulutas valimised välja mais pärast teist järjestikust hooaega, mil Hispaania suurklubi jäi trofeeta. Hooajal 2025/26 kaitses nende suur rivaal Barcelona edukalt Hispaania meistritiitlit.

Perezist sai Reali president esimest korda 2000. aastal ning alates 2009. aastast on ta kõik presidendivalimised võitnud.