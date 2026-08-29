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Manchester City sai Haalandi ja Cherki tabamuste toel teise võidu

Jalgpall
Rayan Cherki ja Erling Haaland lõid kahe peale neli väravat
Rayan Cherki ja Erling Haaland lõid kahe peale neli väravat Autor/allikas: SCANPIX/AP
Jalgpall

Inglismaa jalgpalliklubi Manchester City jätkas oma staaride juhtimisel Premier League'is võidukalt, kui teenis võõrsil Crystal Palace'i üle kindla 4:1 võidu.

City alustas tempokalt ning ohustas vastase väravat juba varakult ja 17. minutil kerkis Haaland karistusalas kõige kõrgemale, viies külalised juhtima.

Poolajapausile mindi City 1:0 eduseisul, aga 54. minutil näitas Cherki klassi, kui triblas Crystal Palace'i kaitsjate vahelt läbi ning kahekordistas City edu. Külalised said kaks minutit hiljem ise värava kirja, kui latti tabanud karistuslöök põrkas City väravavahi Gianluigi Donnarumma seljast väravavõrku. Sündmusterohke periood sai jätku 59. minutil, kui Cherki kauglöögiga kaheväravalise edu taastas.

Haaland pani 84. minutil võidule punkti ning vormistas Phil Fodeni söödust 4:1 võidu, mis on Cityle teine. Esimeses voorus alistati Bournemouth 2:1.

Premier League'i hooaeg jätkub laupäeval, kui peetakse neli kohtumist.

Toimetaja: Kristjan Kallaste

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