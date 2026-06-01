Spordiselts Kalev valis presidendiks Meriste, asepresidentideks Klavani ja Klandorfi

Kalevi uueks presidendiks valiti Renee Meriste. Asepresidentideks kinnitati Ragnar Klavan ja Kalle Klandorf. Lisaks valiti Kalevi kümneliikmeline volikogu koosseisus: Aadu Kana, Kalle Klandorf, Ragnar Klavan, Mikk Meerents, Olga Gogoladze, Peeter Lusmägi, Kristo Krimpus, Allan Lahi, Raimo Nõu ja Aivo Agu.

Üldkogul arutati Kalevi tulevikusuundi, organisatsiooni rolli Eesti ühiskonnas ning Kalevi staadioni arendamist. Ühe keskse eesmärgina nähti Kalevi staadioni kujundamist kaasaegseks spordi-, kultuuri- ja kogukonnakeskuseks, mis teenib kogu Eesti ühiskonda ning loob võimalusi nii harrastus- kui tippspordile, suurüritustele kui ka noorte tegevustele.

Uus president Renee Meriste rõhutas, et järgmise nelja aasta fookuses on areng, koostöö ja Eesti tugevdamine. "Kalev on olnud Eesti rahvusliku eneseteadvuse, kultuuri ja spordi kandja juba 125 aastat. Meie eesmärk on tuua kokku spordiklubid, kogukonnad, ettevõtted, omavalitsused ja riik, et ühiselt kujundada Kalevist veelgi tugevam organisatsioon. Kalevi areng peab toetama Eesti arengut ning looma võimalusi järgmistele põlvkondadele. Kalev on vanem kui Eesti Vabariik ning on aidanud hoida ja kujundada meie rahvuslikku identiteeti läbi erinevate ajastute. See on vastutus, mida kanname üheskoos," sõnas Meriste.

Spordiselts Kalev asutati 24. mail 1901. aastal ning on Eesti vanim järjepidevalt tegutsev spordiorganisatsioon. Kalevi 125. juubelipäev toimub avaliku üritusena VII Eestimaa võimlemispeo "Maaelu võlu" eelneval päeval Tallinnas, Kalevi Keskstaadionil reedel, 3. juulil kell 11.00-21.00.