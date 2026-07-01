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Wise ja Kalev avaldasid Eesti lipuvärvides deebetkaardi

sport
Wise'i ja Eesti Spordiselts Kalevi koostöös valminud kaart.
Wise'i ja Eesti Spordiselts Kalevi koostöös valminud kaart. Autor/allikas: Wise ja Eesti Spordiselts Kalev
sport

Finantstehnoloogiaettevõte Wise ja Eesti Spordiselts Kalev toovad Kalevi 125. aastapäeva ning Wise'i 15. tegevusaasta tähistamiseks välja piiratud koguses Eesti lipuvärvides Visa deebetkaardi.

Tegemist on esimese spetsiaalselt Eesti klientidele loodud Wise'i deebetkaardiga, mille kujundus on inspireeritud sinimustvalgest. Kaart on mõeldud inimestele, kes elavad, töötavad, õpivad või reisivad nii Eestis kui ka välismaal. Kaarti saab tellida alates tänasest ning seda antakse välja kokku 10 000 eksemplari.

"Eesti sport on juba aastakümneid näidanud, et väikesest riigist on võimalik jõuda maailma tippu. Kalev on olnud selle loo oluline osa juba 125 aastat ning meil on hea meel tähistada seda verstaposti koostöös Wise'iga – sügavate Eesti juurtega ettevõttega, mis on samuti kasvanud maailmatasemel tegijaks," ütleb Eesti Spordiseltsi Kalev president Renee Meriste.

Wise'i rahvusvahelise laienemise juhi Lars Trunini sõnul ühendab Kalevit ja Wise'i ühine mõtteviis.

"Nii nagu Eesti sportlased viivad sinimustvalge maailma suurvõistlustele, on ka Wise kasvanud Eestist üleilmseks ettevõtteks. Aitame ligi 19 miljonil inimesel ja ettevõttel raha piiriüleselt liigutada ning säästame klientidele igal aastal miljardeid eurosid varjatud tasudelt. Seetõttu tundus loomulik luua koostöös Kaleviga Eesti esimene sinimustvalge Wise'i deebetkaart inimestele, kelle igapäevaelu ulatub Eestist maailma," sõnas Trunin.

Tema sõnul reisivad Eesti inimesed sageli just spordi tõttu – olgu selleks võistlemine, oma klubi või koondise toetamine või spordisündmuste külastamine välismaal. Sellistel puhkudel võivad eri valuutades makstes koguneda märkimisväärsed teenustasud, mida Wise aitab vähendada, kasutades keskmist turukurssi ja näidates kõik tasud kliendile ette.

Wise'i konto võimaldab hoida ja kasutada raha enam kui 40 valuutas, teha rahvusvahelisi ülekandeid ning maksta kaardiga rohkem kui 160 riigis üle maailma.

Kaarti tutvustatakse ametlikult 3. juulil Tallinna Kalevi staadionil Kalevi 125. aastapäeva ja VII Eestimaa võimlemispeo "Maaelu võlu" raames.

Wise on finantstehnoloogiaettevõte, mille teenuseid kasutab ligi 19 miljonit inimest ja ettevõtet. Eesti Spordiselts Kalev tähistab tänavu oma 125. tegevusaastat, mille üks suursündmusi on 3.–5. juulini Tallinna Kalevi staadionil toimuv VII Eestimaa võimlemispidu "Maaelu võlu".

Toimetaja: Anete-Elisabeth Luukas

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