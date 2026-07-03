FOTOD | Spordiselts Kalev tähistab 125. juubelit

Päev enne seitsmendat Eestimaa võimlemispidu avas Kalev oma uksed kõigile, kes väärtustavad liikumist, tervist, ühtekuuluvust ja Eesti traditsioone.

Päeva jooksul saavad külastajad tutvuda erinevate spordialadega, osaleda tervisemessi tegevustes, kuulata nõuandeid ekspertidelt ning nautida meeleolukat perepäeva.

"Eesti on tugev siis, kui inimesed hoiavad kokku. Meie laulupidu, tantsupidu ja võimlemispidu on näidanud põlvkondade jooksul, et kõige suuremad saavutused sünnivad ühisest tahtest ja ühisest liikumisest," ütles Eesti Spordiselts Kalevi president Renee Meriste.

"Kalev on juba 125 aastat aidanud kasvatada tervemat, tugevamat ja hoolivamat Eestit. Täna kutsume Eesti rahvast Kalevi Keskstaadionile – mitte pealt vaatama, vaid osa saama. Sest terve rahvas on tugev rahvas ja tugev Eesti algab meist kõigist."

"Kalevi Keskstaadion on Eesti staadion," jätkas ta. "Kutsun iga eestlast võtma kaasa oma pere, sõbrad, töökaaslased ja naabrid ning tulema Kalevile külla üks päev enne suurt VII Eestimaa võimlemispidu. Toetame koos tuhandeid võimlejaid, vabatahtlikke ja juhendajaid, kes on aastaid selle peo nimel tööd teinud. Kui Eesti tuleb kokku, sünnivad kõige ilusamad hetked."

Juubelipäev on avatud 3. juulil 11.00-21.00. Juubelipäeval järgnevad 4.-5. juulil VII Eestimaa võimlemispeo "Maaelu võlu" etendused.