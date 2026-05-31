Šalkauskasel jäi Eesti rekordist puudu ainult 0,08 sekundit

Deniss Šalkauskas kergejõustikuõhtul
Deniss Šalkauskas kergejõustikuõhtul "Jõhvi 2025". Autor/allikas: Rene Kundla/ERR
Deniss Šalkauskas püstitas laupäeva õhtul Karlsruhes 1500 meetri jooksus Eesti kõigi aegade teise tulemuse.

27-aastane Šalkauskas jooksis Karlsruhes välja aja 3.38,67, millega parandas senist isiklikku rekordit ligi kolme sekundiga. Selle tulemusega tõusis Šalkauskas Eesti kõigi aegade edetabelis teisele kohale. Tiidrek Nurmele kuuluvast rahvusrekordist jäi Šalkauskasel puudu ainult 0,08 sekundit.

Eesti rekordi lähedane sooritus tõi Šalkauskasele Karlsruhes neljanda koha. Esikoha teenis horvaat Nino Jambrešic 3.37,07-ga ning eestlast edestasid veel ka Kane Elliott (3.37,20) ja Florian Zittel (3.37,55).

Toimetaja: Henrik Laever

