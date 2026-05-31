X!

Naiste Girol avaetapi võitnud Wiebes sai disklahvi

Jalgrattasport
Lorena Wiebes.
Lorena Wiebes. Autor/allikas: SCANPIX/ZUMAPRESS.com
Jalgrattasport

Laupäeval alanud naiste Giro d'Italia ehk Itaalia velotuuri esimese etapi (Cesenatico - Ravenna; 139 km) võitis hollandlanna Lorena Wiebes (Team SD Worx - Protime), kelle võidurõõm jäi siiski üürikeseks, sest sai hiljem disklahvi.

Wiebes edestas esimese etapi finišis itaallannat Elisa Balsamot (Lidl - Trek) ja iirlannat Lara Gillespied (UAE Team ADQ), aga paar tundi hiljem teatasid võistluse korraldajad, et etapivõitja diskvalifitseeriti.

Nimelt sõitis Wiebes jalgrattaga, mille kaal jäi alla Rahvusvahelise Jalgratturiteliidu (UCI) kehtestatud miinimumnõuetele. Wiebese ratas kaalus korraldajate sõnul 6,78 kilogrammi ehk 20 grammi vähem kui nõutud.

Hollandlanna võistkond SD Worx - Protime nimetas otsust üllatavaks ja karistust ebaproportsionaalselt karmiks. Ühtlasi seadis võistkond kahtluse alla kaalumise usaldusväärsuse. "Wiebesi jalgratta esimese ja teise kaalumise tulemused erinesid enam kui 50 grammi võrra. Seetõttu me ei mõista, kuidas sai täpselt sama jalgratas järsku jääda alla kehtestatud miinimumnõuetele," märkis tiim pressiteate vahendusel.

Wiebese disklahvi järel sai etapivõidu ja liidrile antava roosa särgi Balsamo. "See ei ole kindlasti viis, kuidas tahaksin võitjaks tulla, kuid kohtunikud tegid sellise otsuse," ütles Balsamo. "Sellegipoolest on roosa särgi kandmine suur au ja loodan seda pühapäevasel etapil kaitsta," lisas ta.

Pühapäeval sõidetav teine etapp on 156 kilomeetrit pikk ning profiililt peaks soosima sprintereid. Ühtegi Eesti ratturit võistlustules ei ole.

Toimetaja: Henrik Laever

Samal teemal

jalgrattauudised

12:20

Naiste Girol avaetapi võitnud Wiebes sai disklahvi

30.05

Alutagusel näitas taas parimat jalga Vaidem, naistest läks esikoht Soome

30.05

Vingegaard läheb pühapäeval Giro võitu vormistama

30.05

Kurits tõi Eesti maanteeratturite koondisele Leedus teise võidu

29.05

Kuss teenis Girol esimese etapivõidu

29.05

Mätik kogus Pro Touri tiimi sõitjatelt väärtuslikku kogemust

29.05

Mihkels kahetseb viimases kurvis tehtud otsust

28.05

Lauri Tamm võitis Leedu velotuuril etapi

28.05

Mihkels sõitis sel Girol neljandat korda esikümnesse

28.05

Suri teenekas rattasportlane ning treener Ants Jeret

28.05

Küljetuul lõhkus Leedu tuuri avaetapil gruppi, Ärm finišeeris teisena

28.05

Meeskondlik temposõit pakkus Taaramäele hoopis isemoodi elamust

27.05

Mihkelsi tiimikaaslane sai esimese suurtuuri etapivõidu

27.05

Taaramäe pidas Jaapanis karmi päeva vastu

26.05

Liidrisärgis Vingegaard ületas finišijoone uhkes üksinduses

26.05

Tamm jõudis Prantsusmaal pjedestaalile ja oli parim noorrattur

25.05

Mihkels: näen endal veel ühte sprindivõimalust Roomas

25.05

Lõiv alustas seljavalu kiuste maailma karika sarja

25.05

Jaapanis neljandana lõpetanud Taaramäe väärtuslikke sekundeid

24.05

Mihkels mahtus Girol 20 parema sekka

sport.err.ee uudised

12:43

Eesti neljapaat saavutas MK-etapil üheksanda koha

12:20

Naiste Girol avaetapi võitnud Wiebes sai disklahvi

11:49

Sinjavski pidi mängu varakult pooleli jätma

11:32

OTSEBLOGI | Tilga ja Roosleht alustasid Götzise teist päeva rekordiga Uuendatud

11:27

Jaapani ralli võitis Evans, Jürgenson oma klassis viies

10:53

Spurs lükkas Thunderi auti ja jõudis NBA finaali

10:24

Tänak: never say never, aga rallit praegu plaanis ei ole

10:00

55. jooksu ümber Harku järve võitsid Kristo Siimer ja Külli Sizask

30.05

Pärnu takistussõidu maailmakarika etapi võit läks Leetu

30.05

Soome hokikoondis tuli kaotusseisust välja ja pääses MM-finaali

30.05

Rooba Eesti hoki arengust: vaja on suurendada mängijate hulka

30.05

ETV spordisaade, 30. mai

30.05

PSG võitis teist korda järjest Meistrite liiga

30.05

Meistrite liiga võitis Paris Saint-Germain

30.05

Prantsusmaa lahtiste naisüksikmäng jätkub tiitlikaitsjata

30.05

Alutagusel näitas taas parimat jalga Vaidem, naistest läks esikoht Soome

30.05

Mai Narva on EM-il viimased kaks partiid viigistanud

30.05

Barcelona hankis Inglismaa koondislase

30.05

Šveitsi hokikoondis noppis taas MM-finaali piletid

30.05

Pärnu Vaprus sai taas Nõmme Kaljust jagu Uuendatud

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo