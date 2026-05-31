Naiste Girol avaetapi võitnud Wiebes sai disklahvi

Laupäeval alanud naiste Giro d'Italia ehk Itaalia velotuuri esimese etapi (Cesenatico - Ravenna; 139 km) võitis hollandlanna Lorena Wiebes (Team SD Worx - Protime), kelle võidurõõm jäi siiski üürikeseks, sest sai hiljem disklahvi.

Wiebes edestas esimese etapi finišis itaallannat Elisa Balsamot (Lidl - Trek) ja iirlannat Lara Gillespied (UAE Team ADQ), aga paar tundi hiljem teatasid võistluse korraldajad, et etapivõitja diskvalifitseeriti.

Nimelt sõitis Wiebes jalgrattaga, mille kaal jäi alla Rahvusvahelise Jalgratturiteliidu (UCI) kehtestatud miinimumnõuetele. Wiebese ratas kaalus korraldajate sõnul 6,78 kilogrammi ehk 20 grammi vähem kui nõutud.

Hollandlanna võistkond SD Worx - Protime nimetas otsust üllatavaks ja karistust ebaproportsionaalselt karmiks. Ühtlasi seadis võistkond kahtluse alla kaalumise usaldusväärsuse. "Wiebesi jalgratta esimese ja teise kaalumise tulemused erinesid enam kui 50 grammi võrra. Seetõttu me ei mõista, kuidas sai täpselt sama jalgratas järsku jääda alla kehtestatud miinimumnõuetele," märkis tiim pressiteate vahendusel.

Wiebese disklahvi järel sai etapivõidu ja liidrile antava roosa särgi Balsamo. "See ei ole kindlasti viis, kuidas tahaksin võitjaks tulla, kuid kohtunikud tegid sellise otsuse," ütles Balsamo. "Sellegipoolest on roosa särgi kandmine suur au ja loodan seda pühapäevasel etapil kaitsta," lisas ta.

Pühapäeval sõidetav teine etapp on 156 kilomeetrit pikk ning profiililt peaks soosima sprintereid. Ühtegi Eesti ratturit võistlustules ei ole.