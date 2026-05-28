Suri teenekas rattasportlane ning treener Ants Jeret

87 aasta vanuselt on surnud teenekas rattasportlane ja treener Ants Jeret.

Ants Jeret jättis sügava jälje Eesti jalgrattaspordi ajalukku nii sportlase kui treenerina. Ta tuli kuuel korral Eesti meistriks individuaaldistantsidel ning võitis korduvalt Eesti meistritiitleid meeskondlikult. 1967. aastal saavutas ta Eesti meeskonna koosseisus Nõukogude Liidu meistrivõistlustel mitmepäevasõidus pronksmedali ning kuulus aastaid Nõukogude Liidu ja ametiühingute koondistesse, teatas Eesti Jalgratturite Liit.

Aastakümneid töötas Ants Jeret jalgrattatreenerina Pärnus, panustades Eesti rattaspordi arengusse ning noorte sportlaste juhendamisse. Lisaks tegutses ta ka kohtunikuna.

Tema panust Eesti sporti tunnustati Kalevi auliikme nimetusega, Eesti Jalgratturite Liidu auliikme staatusega ning Eesti Kultuurkapitali kehakultuuri ja spordi sihtkapitali aastapreemiaga.