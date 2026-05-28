Kardisportlane Priit Sei oli Rootsis võidukas

Eestlane startis Rotax DD2 klassis, kus lisaks temale oli stardirivis veel 18 võistlejat. Kui treeningutel positsioneerus Sei oma ringiajaga umbes rivi keskel, siis juba kvalifikatsioonsõidus oli tema kiirus selgelt esiotsale kohane. Nii saavutas ta ajasõidus teise koha, kaotades võitjale Jonatan Morinile vaid 0,049 sekundiga, vahendab autosport.ee.

Esimese eelsõidu lõpetas Sei kolmandana, teise eelsõidu aga võitis. Sõitja sõnul mängis rolli kardi hea seadistus. Poolfinaali tulemuseks oli kolmas koht, kuna kahjuks ebaõnnestus selle sõidu start.

Finaalsõidu lõpetas aga Sei väärikal esikohal. Sõitja sõnul oli kogu sõidu vältel tempo stabiilne ning võit kindel. Teisel kohal lõpetas kvalifikatsioonsõidu võitja Jonatan Morin ning pronksi võttis Daniel Wälimaa.