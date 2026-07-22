Kardisportlane Oliver Kurg sai Euroopa meistrivõistlustel 13. koha

"Kohale jõudes saime teada, et olen igas sõidus vähemalt neli kilogrammi ülekaalus, kuna miinimumkaalu vähendati kolme kilogrammi võrra ning kart kaalus omakorda kuus kilogrammi rohkem, kui minu kart tavapäraselt Eestis kaalub," selgitas Kurg autospordiliidule.

Treeningsõitudes kaotas Kurg liidritele vaid kümnendiku, kuid võistlusfaasis vahe suurenes. Võistleja sõnul oli see tingitud võistlusrehvist.

Arrive & Drive võistlusel sõidetakse tavapärase kvalifikatsioonsõidu asemel sprintformaadis võistlussõidud, millest esimeses alustas Kurg viimaselt ning teises esimeselt kohalt. Viimaselt positsioonilt starditud sõidu lõpetas eestlane kuuendana, kuid kuivaval rajal sõidetud teise sprindi Kurg katkestas. ,"Kuivava raja jaoks oli karburaator liiga rikkaks keeratud, pidin olematu kurvist väljumise kiiruse tõttu katma ning katkise kardi ja kontakti tagajärjel olin sunnitud katkestama," selgitas Kurg.

Sprintide tulemusel startis eestlane eelsõitudesse 17. positsioonilt. Finišijoone ületas ta kolmes eelsõidus vastavalt 12., üheksandal ning 16. kohal. ,"Eelsõitudes tundsin, et minu mootoril ei ole sama palju jõudu kui teiste omadel," rääkis Kurg. "Tunne oli õige, sest kohe peale teise eelsõidu lõppu käiski minu mootor kokku."

Finaalsõitu alustas Kurg 15. kohalt. Peale mitmeid kohaparandusi tõusis eestlane kümnendaks ja ühtlasi püüdis kinni ka liidrirongi, kuid kontakti tõttu oli ta sunnitud hetkeks rajalt lahkuma ning kohti loovutama. Paar ringi hiljem sattus Kurg samas kohas taas kontakti, mistõttu tuli kokkuvõttes leppida 13. kohaga.

,"Nädalavahetusel polnud palju, millega rahule jääda," tunnistas Kurg. "Kahju, et ei suutnud saavutada treeningsõitude tempot ka võistlusfaasis."

Juba järgmisel nädalal võistleb Kurg Rootsis Kristianstadis FIA Academy Trophy viimasel etapil.