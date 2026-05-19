Võistluspausilt naasnud Raducanu langes Strasbourgis avaringis konkurentsist

Üle kahe kuu tenniseväljakutelt eemal olnud Suurbritannia esireket Emma Raducanu tagasitulekuturniir jäi lühikeseks, kui ta piirdus Prantsusmaal Strasbourgis peetaval WTA 500 kategooria tenniseturniiril avaringiga.

Viis aastat tagasi 18-aastasena USA lahtised meistrivõistlused võitnud Raducanu mängis viimati märtsi alguses Indian Wellsis, kuid seejärel on ta tervise tõttu väljakutelt eemal olnud – viirushaigusest taastumine võttis aega rohkem, kui arvati.

Nüüd naasis Raducanu (WTA 37.) Strasbourgis võistlustulle, aga kaotas avaringis 4:6, 6:7 (4) vabapääsmega turniirile saanud prantslanna Diane Parryle (WTA 94.). Seejuures juhtis Raducanu mõlemas setis murdega, aga ei suutnud edu hoida.

Ühtlasi oli see Raducanule üle pika aja esimene turniir treener Andrew Richardsoniga, kelle käe all treenides ta võitiski teismelisena USA lahtised. Toona lõpetasid nad õige pea pärast triumfi koostöö, aga hiljuti lõid taas käed ja Raducanu loodab Richardsoni abiga taas edulainele jõuda.