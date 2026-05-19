Riko Mäeuibo väänas Austrias õla paigast

Austrias peetud rahvusvahelisel mäestlaskumise võistlusel Ergebnisse WDH UCI Weissensee DH (UCI C2) näitas Riko Mäeuibo head kiirust, ent sõiduviga kvalifikatsioonis ei lasknud finaalis enam startida.

Mäeuibo oli kvalifikatsioonis esimeses vaheajavõtupunktis kõrgel kolmandal positsioonil, ent seejärel toimunud kukkumine langetas ta võistlejaterivi lõppu, vahendab ejl.ee.

"Väänasin kvalifikatsioonis vea tõttu vasaku õla paigast. Õnneks sain selle tagasi paika, kuid õlg on endiselt väga tuim ning liigutamine teeb haiget," ütles Mäeuibo võistluse järel.

Finaalsõidus otsustas Mäeuibo mitte startida. Võistluse võitis austerlane Andreas Kolb.