Kuues kukkumine viis MotoGP maailmameistri haiglasse

Autor/allikas: SCANPIX/EPA
Mootorrataste ringrajasõidusarja MotoGP tunamullune maailmameister Jorge Martin kukkus Kataloonia GP-le järgnenud testsõidul ja viidi haiglasse.

28-aastasel Martinil jääb seljataha kukkumisterohke nädalalõpp. Ta lendas sadulast kaks korda reedel toimunud treeningutel ning uuesti nii laupäeval toimunud kvalifikatsioonis kui ka sprindisõidus. Pühapäevases põhisõidus sõitis tema masinale tagant otsa Augusto Fernandez.

Esmaspäeval sooritas Martin Kataloonia ringrajal testsõitu ja kukkus kuuendat korda. Tema tiimi Aprilia Racingu teatel vigastas hispaanlane kukkumise tagajärjel vasaku käe küünarnukki ja paremat jalga.

Ringraja meditsiinikeskuses tehtud uuringud ei tuvastanud luumurde, kuid ettevaatusabinõuna viidi Martin täiendavasse kontrolli Barcelonas asuvasse Dexeuse ülikooli haiglasse. Hiljem teatas Aprillia, et ka haiglas ei avastatud mingeid tõsiseid vigastusi.

Martin võitles suure osa eelmisest hooajast erinevate vigastustega. Sel hooajal on ta suutnud tervena püsida ja hoiab sarja üldarvestuses itaallase Marco Bezzecchi järel teist kohta.

MotoGP järgmine etapp sõidetakse ülejärgmisel nädalavahetusel Itaalias Mugello ringrajal.

Toimetaja: Henrik Laever

