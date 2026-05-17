MotoGP etappi jäi varjutama mitu rasket kukkumist

Sündmused hakkasid hargnema 12. ringil, kui liidrikohal sõitnud Pedro Acosta (KTM) tsikkel kaotas sirgel ootamatult jõu ja teist positsiooni hoidnud Marquez (Gresini) sõitis talle tagant otsa. Kruusale sattunud Marquez kaotas mootorratta üle kontrolli ja sai arvatavalt viga, misjärel toimetati ta haiglasse.

Intsident tõi kaasa ka punase lipu, aga pärast sõidu jätkumist pidurdas Johann Zarco (LCR Honda) esimeses kurvis liialt hilja ning lükkas kolme sõitja kokkupõrkes konkurentsist ka Francesco Bagnaia (Ducati) ja Luca Marini (Honda). Ka Zarco viidi haiglasse kontrolli. Meditsiinimeeskonna teatel olid mõlemad siiski teadvusel.

Pärast sõidu teist kordusstarti draama jätkas. MM-sarja üldliidri koha eest võitlevale Jorge Martinile sõitis otsa Raul Fernandez (Trackhouse), mistõttu Martin kukkus.

Sõidu lõpuosa õnnestus kõige paremini aga itaallasel Fabio Di Giannantoniol (VR46), kes möödus viimastel ringidel kahest konkurendist ja sai oma teise esikoha MotoGP sarjas. VR46 tiimi esindaja võidutses viimati 2023. aastal Indias.

Teise koha sai Joan Mir (Honda) ja kolmas oli Fermin Aldeguer (Gresini). Parimalt stardikohalt teele asunud Acosta oli enne Di Giannantonio tõusu ise liidrikohas kinni, kuid tema sõit lõppes siiski õnnetult, kuna viimasel ringil sõitsi talle otsa Ai Ogura (Trackhouse) ja hispaanlane liitus kukkujate nimekirjaga.

MM-sarja liidrina jätkab pühapäeval kuuenda kohaga leppinud Marco Bezzechi (Aprilia), kel on koos 140 silma. Teine on Martin (127) ja kolmas Di Giannantonio (116).

MotoGP järgmine etapp sõidetakse kahe nädala pärast Mugellos.