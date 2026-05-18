X!

Marquez ja Zarco jäid haiglaravile

Motosport
Alex Marquez kukkumise järel.
Alex Marquez kukkumise järel. Autor/allikas: SCANPIX/EPA
Motosport

Pühapäeval Hispaanias toimunud mootorrataste ringrajasõidusarja MotoGP etapil kukkunud Alex Marquez ja Johann Zarco jäid mõlemad haiglaravile.

Marquez sõitis 12. ringil tagant otsa Pedro Acosta tsikklile, misjärel kaotas oma mootorratta üle kontrolli ja kukkus. Haiglas tehtud uuringud tuvastasid hispaanlasel väikese mõra selgroolülis ja rangluumurru.

"Kõik on kontrolli all. Täna õhtul ootab mind ees operatsioon, kuid olen heades kätes. Aitäh toetavate sõnumite eest," kirjutas Marquez pühapäeva õhtul ühismeedias.

Marqueze kukkumine tõi kaasa ka punase lipu ning pärast sõidu jätkumist pidurdas Johann Zarco esimeses kurvis liialt hilja ja lükkas kolme sõitja kokkupõrkes konkurentsist ka Francesco Bagnaia ja Luca Marini.

Zarco rebestas kukkumise tagajärjel osaliselt põlvesidemeid, lisaks sai väikese mõra pindluus. "Mul on kaelatugi, kuid muretsemiseks põhjust ei ole. See on pigem tüütus kui elutähtis. Peamine probleem on põlv, aga õnneks reieluu katki ei ole. Jään ööseks haiglasse, sest arstid tahavad mul silma peal hoida," teatas Zarco ühismeedias. Tema võistkond LCR Team lisas, et esmaspäeval transporditakse prantslane kodumaale taastuma.

Toimetaja: Henrik Laever

Samal teemal

viimased uudised

11:44

Lajal ja Glinka tõusid maailma edetabelis, Malõgina langes

11:16

Marquez ja Zarco jäid haiglaravile

10:47

Drell aitas Reali kukutada

10:11

Lember ja Aabrams korjasid MM-etapilt punkte

09:44

Werder kavatseb Heinast teha järgmiseks hooajaks esikinda

09:06

Seitsmenda mängu võitnud Cavaliers pääses idas finaali

08:30

Läti jäähokikoondis avas MM-il võiduarve

08:04

Martin Rump jõudis Nürburgringi 24 tunni sõidul pjedestaalile

17.05

Seppänen: mitmed asjad töötavad üllatavalt hästi juba pärast kahte nädalat

17.05

Eesti meistrivõistluse viimasel päeval paistis enim silma Daniel Zaitsev

etv spordisaade

ülekannete kava

vaata järele

VAATA ÜLEKANDEID

kuula podcasti

kuula spordisaadet

raadiouudised

12.05

Pelle Pohlak: lepingu lõpetamine pole meeldiv ühelegi osapoolele

23.04

Poksitreener: Vinogradov on õudselt töökas ja võitleja hingega

21.04

Mart Parind: Venemaa kaotus malemaailmas on märgiline

20.04

Maailma esinumbriks tõusnud Lehis: alati tuleb võidelda

14.04

Vehklemisliidu president Perling: jaanipäevaks on juba parem kui täna

GALERIID

leia meid facebookist

Loetumad uudised

17.05

Levadia võttis võidu, Paide lõpetas üheksakesi Uuendatud

17.05

TalTechi korvpallurid võitsid üle pikkade aastate taas medali Uuendatud

17.05

Kanada hokikoondis jättis Itaalia MM-il kuivale, Soome teenis teise võidu

16.05

Tartu Ülikool alustas finaalseeriat võiduga

17.05

Jefimova: maikuuks tundsin end Ameerikas juba väga mugavalt

17.05

FC Flora lõpetas peasponsoriga lepingu

17.05

Gauffi alistanud Svitolina jõudis ümmarguse tähiseni

17.05

Conor McGregor naaseb puurivõitlusse

17.05

MotoGP etappi jäi varjutama mitu rasket kukkumist

17.05

Kuusmaa: esimene mäng seeriat ei otsusta Uuendatud

tv10 olümpiastarti

multimeedia

kergejõustik

võrkpall

vormelisport

jalgrattasport

vehklemine

käsipall

male

olümpialiikumine

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo