Marquez ja Zarco jäid haiglaravile

Marquez sõitis 12. ringil tagant otsa Pedro Acosta tsikklile, misjärel kaotas oma mootorratta üle kontrolli ja kukkus. Haiglas tehtud uuringud tuvastasid hispaanlasel väikese mõra selgroolülis ja rangluumurru.

"Kõik on kontrolli all. Täna õhtul ootab mind ees operatsioon, kuid olen heades kätes. Aitäh toetavate sõnumite eest," kirjutas Marquez pühapäeva õhtul ühismeedias.

Marqueze kukkumine tõi kaasa ka punase lipu ning pärast sõidu jätkumist pidurdas Johann Zarco esimeses kurvis liialt hilja ja lükkas kolme sõitja kokkupõrkes konkurentsist ka Francesco Bagnaia ja Luca Marini.

Zarco rebestas kukkumise tagajärjel osaliselt põlvesidemeid, lisaks sai väikese mõra pindluus. "Mul on kaelatugi, kuid muretsemiseks põhjust ei ole. See on pigem tüütus kui elutähtis. Peamine probleem on põlv, aga õnneks reieluu katki ei ole. Jään ööseks haiglasse, sest arstid tahavad mul silma peal hoida," teatas Zarco ühismeedias. Tema võistkond LCR Team lisas, et esmaspäeval transporditakse prantslane kodumaale taastuma.