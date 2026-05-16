Hussar võtab Maijooksust maksimumi: olen ka pühapäeval stardis

Foto: Ken Mürk/ERR
Traditsiooniline Maijooks tõi laupäeval Tallinna Lauluväljakule kohale üle 15 000 naise, enamus läbisid 7 kilomeetri pikkuse jooksudistantsi ja mõned ka käimisraja.

LHV Maijooks toimub tänavu 39. korda, kuid on esmakordselt kahepäevane. Samuti on esimest korda kavas poolmaraton, mida joostakse pühapäeval. Kahe päeva peale kokku osaleb naisi ligi 20 000, mida on rohkem kui kunagi varem.

"Kananahk on peal, et väga uhke tunne on ja ma arvan Eesti naised näitavad eeskuju nii meestele kui ühiskonnale üldse, et liikumine on moes ja liikumine on üldse meie tervise nurgakivi," sõnas Maijooksu peakorraldaja Mati Lilliallik.

7 kilomeetri jooksu kiireim naine oli kolmandat aastat järjest Liis-Grete Hussar ajaga 24 minutit 12 sekundit. "Kuna viimased kaks aastat on tõesti olnud väga edukad, siis täna ma sain tõesti võtta natukene lihtsamalt, sest olen ka homme stardis," ütles Hussar.

Jooksmine on osavõtvate naiste jaoks oluline, sest pakub väljakutset, parandab tervist ja annab head emotsiooni. "Siin on nii palju ilusaid ja heas vormis naisi, mis mind ka motiveerib ennast vormis hoidma ja teistega konkureerida ja kindlasti iseendaga, iseennast võita," sõnas Oksana.

"See pakub mulle nii head emotsiooni ja sellist lendamise tunnet, mis annab vabaduse ja mis annab peas kõike korda seada. Mulle väga meeldib joosta," lisas Triin.

Naisi osales kõigist Eesti maakondadest ja samuti 60 välisriigist.

Toimetaja: Henrik Laever

