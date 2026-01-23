Maijooksul toimub Eesti esimene naiste poolmaraton

X!

LHV Maijooksu raames toimub 17. mail esmakordselt Eestis naistele mõeldud poolmaraton.

Alates 2026. aastast kuulub Maijooks Rahvusvahelise pikamaajooksude liidu AIMS (Association of International Marathons and Distance Races) liikmeskonda. See tähendab, et Maijooks on nüüd osa maailma ametlikust jooksukalendrist, kus tunnustatakse kõrgel tasemel korraldatud ja rahvusvahelisi standardeid järgivaid jooksusündmusi.

Veelgi enam – Maijooks on esimene Ida-Euroopa ja Balti regiooni naiste spordisündmus, mis on arvatud AIMS rahvusvahelise naisteprogrammi võistluskalendrisse.

16. mail toimub traditsiooniline 7 km jooks ja kõnd, järgmisel päeval aga esmakordselt Eestis ainult naistele mõeldud poolmaraton. Lisaks on võimalik osaleda ka naiste teate poolmaratonil. Kolmeliikmelised naiskonnad läbivad ühiselt 21 km: igaüks 7 km, andes teatepulga üle Tallinna lauluväljakul.

Registreerimine on avatud siin.

Toimetaja: Kristjan Kallaste

