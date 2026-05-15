Hollas ja Remmelg pääsesid Hiinas veerandfinaali

Heleene Hollas ja Liisa Remmelg Autor/allikas: Ken Mürk/ERR
Eesti rannavõrkpallipaar Heleene Hollas - Liisa Remmelg jõudis Xiamenis toimuval Challengeri tasemel maailmakarikaetapil veerandfinaali.

Turniiri esimeses ringis Norra paari Nina Pavlova - Sunniva Helland-Hansen vastu kaotati avageim lausa 5:21, kuid kahes järgmises jäädi napilt peale 21:19, 15:13.

Kaheksandikfinaalis tuli vastaseks kuuenda asetusega Tšehhi paar Marketa Svozilova - Marie Sara Stochlova, kes alistati tulemusega 21:19, 21:18, mis tagas pääsu veerandfinaali.

Seal tuleb Eesti paaril minna vastamisi kohaliku rannavõrkpalliduoga Yan Xu - Xia Xinyi, kel on turniiri kõrgeim paigutus. Eesti paar on asetatud alles 16. kohale.

Toimetaja: Siim Boikov

