Hollas ja Remmelg pääsesid Hiinas veerandfinaali
Eesti rannavõrkpallipaar Heleene Hollas - Liisa Remmelg jõudis Xiamenis toimuval Challengeri tasemel maailmakarikaetapil veerandfinaali.
Turniiri esimeses ringis Norra paari Nina Pavlova - Sunniva Helland-Hansen vastu kaotati avageim lausa 5:21, kuid kahes järgmises jäädi napilt peale 21:19, 15:13.
Kaheksandikfinaalis tuli vastaseks kuuenda asetusega Tšehhi paar Marketa Svozilova - Marie Sara Stochlova, kes alistati tulemusega 21:19, 21:18, mis tagas pääsu veerandfinaali.
Seal tuleb Eesti paaril minna vastamisi kohaliku rannavõrkpalliduoga Yan Xu - Xia Xinyi, kel on turniiri kõrgeim paigutus. Eesti paar on asetatud alles 16. kohale.
Toimetaja: Siim Boikov