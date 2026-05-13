TalTech tuli suurest kaotusseisust välja ja võitis avamängu lisaajal

Korvpall
Foto: Priit Mürk/ERR
Korvpalli Eesti meistriliiga pronksiseeria: TalTech/Alexela - Pärnu Transcom
TalTech/Alexela alistas korvpalli Eesti meistrivõistluste pronksiseeria avamängus kodus Pärnu Transcomi lisaajal 88:85 (23:22, 9:22, 15:18, 31:16, 10:7).

Pärnu võitis võõrsil avapoolaja 12 punktiga ja kasvatas kolmandal veerandil edu korraks isegi paarikümnele silmale, aga TalTech tuli seejärel mängu tagasi ja lõpp kujunes punkt-punkti mänguks.

Pärnu oli siiski viimastel sekunditel 78:75 juhtimas, kuid Gregor Ilves tegi kolmest üritanud Oliver Suurorule vea ja viimane tabas kõik kolm vabaviset, mis kindlustas kohtumisele lisaaja.

Seal saavutas TalTech mõnepunktise edu, ent viimastel sekunditel oli Pärnul võimalus kolmese abil kindlustada teine lisaaeg. Seda realiseerida aga ei õnnestunud ja TalTech pääses kolme võiduni peetavat seeriat juhtima.

Siim-Markus Post viskas võitjate parimana 24 punkti ja jagas kaheksa resultatiivset söötu. Taavi Jurkatamm panustas edusse kümne lauapalliga. Pärnu parim oli 17 silma kogunud Devin Harris.

"Eks need kolmanda koha mängud ole rasked. See, kuidas me mängisime esimene poolaeg - me ei saa seda lubada. Kindlasti peame seda vältima," lausus TalTechi äär Oliver Metsalu ERR-ile.

Kuidas mõjusid mõlemale tiimile energiakulukad poolfinaalid? Pärnu mängis kõik viis mängu, TalTech pingutas Kalev/Cramo vastu neli kohtumist. "Nagu algus näha oli: olime uimased, pehmed, ei jooksnud kiiresse," vastas Metsalu. "Eks see kindlasti jättis mõlemale meeskonnale jälje, aga sellest tuleb üle olla."

Soov pronksi võita on tal siiski suur. Viimati suutis TalTechi klubi seda 2011. aastal. "15 aastat aastat pole meeskond medalit saanud. Väga soovime seda pronksi," ütles Metsalu.

Seeria teine kohtumine toimub reedel, 15. mail Pärnus.

Toimetaja: Siim Boikov

